«Lo que siento se traduce en la pelota»

Josu Álvarez Lunes, 21 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El loiolatarra Jorge Balboa (Donostia, 1986) trabaja en la Universidad de Barcelona como coordinador de programas formativos, pero desde los 12 años no se separa de su pelota de béisbol. Su talentoso brazo le ha llevado a conocer mundo y a coronarse como vigente campeón de Europa con la selección española, título que tratará de revalidar en septiembre.

– ¿Cómo descubrió el béisbol?

– Cuando era muy pequeño mis padres se mudaron a Barcelona. Mi familia siempre ha sido muy futbolera, pero con 12 años un amigo me llevó a un campo de béisbol y todo cambió. Mi primer club fue el Hércules de Hospitalet. Con 16 años me fui al equipo que tenía por aquel entonces el FC Barcelona para competir en la División de Honor, que es la primera división nacional.

– ¿No le interesaba el fútbol?

– Soy seguidor del FC Barcelona, pero para mí el deporte es un espacio de honor y respeto y en el fútbol existe el afán por fingir debilidad para beneficiarse, que va más allá de ser pillo. De la Real recuerdo ver el viejo Anoeta cada vez que íbamos a las piscinas.

– ¿Tiene más recuerdos de Donostia?

– Los recuerdos que tengo cuando viví con mi madre y mi padre son escasos, porque era muy pequeño. Ella es de San Sebastián y él es guineano. Mis abuelos continuaron viviendo en Loiola y veraneamos mucho allí durante mi infancia. Paseábamos mucho por el barrio y La Concha.

– Su talento le ha llevado a competir en Italia y Japón, ¿por qué volvió a España?

– Despunté en mi primera temporada con el Barcelona y en Italia buscaban un jugador joven con proyección. Estuve un año y volví a España con el equipo de Viladecans hasta que con 28 años un ojeador japonés me propuso competir allí. En un proceso similar al draft de la NBA me eligieron en el número uno porque soy lanzador y es una posición muy cotizada. Japón fue una aventura increíble, aunque también durísima. Me ofrecieron renovar, pero sentí que debía cerrar el capítulo. Tienen una fuerte ética de trabajo, entrenábamos durante más de ocho horas. Muchos extranjeros no aguantan.

Futuro «Entramos en ciclo olímpico y queremos repetir como campeones de Europa»

– ¿En qué consiste la posición de pitcher?

– El lanzador es el protagonista de la defensa y lo que siente se traduce en la pelota. La lanza desde el montículo mediante distintas técnicas para evitar que el bateador la golpee. Suele ser el señalado por el resultado del partido, ya sea positivo o negativo, así que carga con esa responsabilidad. Yo ya soy mayor y la presión no me afecta.

– Lanzar tiene su arte y el suyo es la bola rápida.

– Sí, mis dos lanzamientos favoritos son 'fastball' y 'slider'. El segundo es también una recta rápida que finaliza hacia la izquierda con un movimiento cortante. Rompe muy tarde y sirve para despistar al bateador. Se juega con las costuras y la forma de agarrar la pelota con la mano. La velocidad media nacional es de 85 millas, unos 137 kilómetros por hora de lanzamiento.

– Es un fijo en la selección española y en 2023 lograron el oro en el campeonato europeo, ¿repetirán la gesta este 2025?

– Tenemos un equipo muy competitivo. Países Bajos es el número uno indiscutible en Europa, aunque en 2023 les batimos en semifinales. Fue increíble ganar la final ante Inglaterra. Todo el mundo se volvió loco e incluso hubo invasión de campo por parte de unos estudiantes de Erasmus a los que invitamos a ver el partido allí en Brno (Chequia). Queremos repetir porque entramos en ciclo olímpico, pues vuelve el béisbol en Los Ángeles 2028, y es importante sacar un buen resultado.

– No contento con el título internacional también es campeón de liga y copa con los Astros.

– Nos fue muy bien el año pasado. Los Marlins de Tenerife suelen ser los favoritos y conseguimos ganarles en la Copa y les remontamos en el enfrentamiento directo de la última jornada de liga. Este año se han reforzado muy bien y nosotros no empezamos con buen pie, aunque ahora estamos mejor. Probé a cambiar de guante y zapatillas para ver si le dábamos la vuelta a la situación...nada (risas).

– Trabaja en la universidad, es lanzador profesional de béisbol y además representante de los jugadores en la Federación Europea, ¿cómo lo lleva?

– No es fácil de compaginar. Son cuatro responsabilidades contando a mi hija, pero es lo que deseo. Me gusta lo que hago y me hace crecer como persona. Disfruto mucho de los viajes y las concentraciones con la selección. Conozco sitios maravillosos gracias al béisbol.