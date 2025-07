«Siento que ya he cumplido y quiero probar otras cosas»

Amaia Cendoya se retira de la competición a los 27 años tras ser medallista en campeonatos de España y ganar, entre otras citas, la Getaria- ... Zarautz, en cuya cita el domingo no podrá participar.

– ¿Qué tiene la Getaria-Zarautz para que cada año haya nadadores de tanto nivel?

– Los premios. Es de las pocas travesías en las que se premia el esfuerzo de los nadadores. Además vamos por el ambiente que se genera y porque es una travesía muy bonita que se celebra en pleno verano. Normalmente es justo después de acabar la temporada de piscina y eso anima a alargar un poco los entrenos.

Retirada «En 2021 lo iba a dejar y fue cuando conseguí mi primera medalla nacional»

– Después de tantos años compitiendo, ¿por qué ha decidido retirarse ahora?

–El nivel de exigencia al que llevo años entrenando no es fácil de llevar, disfruto de la natación, pero cada vez me estaba costando más seguir motivada. Siento que ya he cumplido esta etapa y quiero probar otras cosas.

– ¿Ha sido difícil tomar la decisión de dejarlo?

–Sí, hasta ahora no lo había dicho en voz alta. En 2021 lo iba a dejar y fue cuando conseguí mi primera medalla nacional. En ese momento reculé y me dije 'ahora que me va bien no lo voy a dejar'.

– ¿Qué es lo que se lleva de todos estos años compitiendo en natación?

– La gente y el cariño que he recibido tras anunciar mi retirada. Me han hecho llegar todo ese apoyo y para mí ha sido súper emotivo. También la disciplina que enseña este deporte me la llevo para otras cosas de la vida.

– ¿Hay algún momento que recordará con especial cariño cuando mire atrás?

– Las competiciones fuera de casa, los entrenos de todos los días y cada vez que hacía un récord, una mejor marca, cómo se alegraban todos los compañeros. Ese cariño lo recordaré, para mí es lo más especial.

– ¿Recuerda las primeras competiciones? ¿Qué sentía entonces al tirarse a la piscina?

– Recuerdo poco porque fue hace mucho, no era precisamente lo mío, pero me lo pasaba bien y creo que es la razón por la que he aguantado tantos años porque nunca ha sido por ganar ni por perder sino porque me lo pasaba bien.

– ¿Dónde nace la afición por la natación?

– Caí por casualidad. Empecé por una carta del colegio que animaba a apuntarse a la natación y mi madre me dijo 'venga ¿por qué no?' y el por qué no ha llegado hasta los 27 años. Me metí y disfrutaba de la gente, de entrenar, luego de competir y lo voy a seguir haciendo.

– ¿Quién ha sido la persona clave en la que se haya apoyado estos años?

– Mi entrenador los últimos trece años, Jon Murua. Y mi marido, que conocí gracias a la natación, se ha tragado todas mis malas y buenas rachas.

– ¿Cómo afrontaba la frustración cuando no veía resultados?

– Es difícil de gestionar, pero a mí me daba por cambiar de estilo o prueba. Me decía 'bueno me va un poco mal en crol, voy a empezar a nadar mariposa'. La mariposa la empecé a nadar así, relativamente mayor y luego ha sido con la que más he celebrado. No tirar la toalla fue la clave, buscar motivaciones fuera de eso que me traía la frustración.

– ¿Tiene algún consejo para nadadores estancados?

– Que intenten buscar motivaciones nuevas que no sea el tiempo porque el cronómetro es muy duro, obsesionarse lo menos posible, probar otras pruebas, otras formas de mejorar, pero sobre todo disfrutar de lo que haga.

– ¿Qué recomienda hacer para manejar los nervios antes de una competición?

– Tener siempre una misma pauta, prever lo que va a pasar en la competición, pero sin obsesionarse. Yo en cámara de salidas, tengo mi momento de centrarme, pero casi todo el rato me gusta mucho socializar. Hay pruebas que siempre dan más tensión y otras más confianza, en el 100 mariposa sé que hay un sufrimiento que va a venir y mi forma de afrontarlo siempre son nervios, pero bueno, tampoco creo que sean malos.

–¿Cómo es una semana normal entrenando y trabajando?

– De lunes a viernes trabajo por las mañanas, hasta las 15.30, y luego voy al entrenamiento, llego con la sesión ya empezada, un poco tarde. Hacemos un par de horas en el agua y luego una hora de gimnasio. Los sábados se entrena a primera hora, y el resto del fin de semana descanso.

– Ahora que deja la competición, ¿cuáles son sus planes?

– Tengo ganas de empezar a correr un poco, de tomarme el deporte un poco más no tranquilo, porque sé cómo soy y seguro que acabo haciendo mil cosas, pero ir haciendo diferentes cosas y de cambiar. Yo no he acabado mal nadando, me gusta la natación, y me encanta ver las travesías, ver el ambiente que generan, incluso las competiciones máster. He disfrutado muchísimos años de nadar, entonces lo quiero mantener.