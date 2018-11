Golf Otaegui: «Siempre soñé con estar donde estoy» Ha dejado de hacer muchas cosas en su juventud. «No ha sido un sacrificio porque no me ha costado», dice A.V. SAN SEBASTIÁN. Martes, 20 noviembre 2018, 07:16

Otaegui no esconde que ha tenido que dejar muchas cosas de lado en la adolescencia para llegar adonde está. «No he tenido la misma vida que mis amigos, pero no lo considero un sacrificio porque no me ha costado. He dejado de hacer muchas cosas. Tenía mis torneos y faltaba muchísimo al colegio, cuando volvía tenía que recuperarlo todo. Sacaba buenas notas, pero costaba muchísimo, no tenía tiempo para nada. Hay muchas cosas del ocio de un chaval de quince a veinte años que no he hecho, pero no lo considero un sacrificio porque hacía lo que me gustaba».

Uno de sus referentes es Olazabal. «Siempre soñé con estar entre los jugadores españoles ganadores de torneos como Seve Ballesteros, Sergio García y Olazabal, que tanto han hecho por el golf español. Seve fue uno de los mejores jugadores del mundo y sin duda el mejor que ha habido en España, en él nos hemos inspirado muchos; José Mari, a quien he tenido la suerte de conocer muy de cerca, ha sido y es un ejemplo para todos; y el triunfo de Sergio en el Masters ha supuesto una motivación para todos los que competimos. Formar parte del grupo de ganadores españoles en el Tour Europeo significa mucho para mí. Siempre soñé con estar donde estoy».

El donostiarra practica otros deportes en sus ratos libres y también es seguidor de la Real aunque acude a Anoeta menos veces de lo que quiera. «De pequeño no era muy futbolero. Me gustaba, pero no era de ver todos los partidos. Ahora me gusta más porque tengo amigos relacionados con la Real y cuando puedo aprovecho para ir».

Dice que siempre le ha gustado cantar y de ahí su vena como compositor. «Desde siempre me ha gustado cantar. De pequeño íbamos en el coche y me sabía todas las canciones. Tengo esa facilidad, escucho una canción dos veces y ya la recuerdo. Para otras cosas mi memoria es malísima... Se me da muy bien memorizar los campos de golf, por ejemplo, pero para memorizar los nombres de gente que he visto por primera vez soy malísimo. Pero canciones, dos veces y me la sé. También de pequeño me sabía todas las marcas de los coches. Y en un campo jugando una vez ya me acuerdo muy bien de los hoyos».