Serrano no esconde sus deseos de renovar Miércoles, 3 abril 2019, 07:16

La temporada del Bidasoa está siendo magnífica y tiene al alcance de la mano poder clasificarse para Europa. Iker Serrano va a ser parte importante del logro, si es que se acaba consiguiendo, pero para disfrutar del premio europeo tendrá que renovar su contrato, que finaliza al término de esta temporada.

Aunque no es oficial, el acuerdo entre las partes existe y el propio jugador no esconde que «me gustaría renovar el pasaporte, que no sé ni dónde lo tengo, para ir a Europa. Me siento muy bien aquí, muy querido por la gente de dentro y la de fuera, y bien considerado por el cuerpo técnico y la directiva».

Serrano, a sus casi 35 años, añade que «lo que estamos viviendo es una locura. Soy canterano y guipuzcoano y estamos viviendo un sueño. Lo estoy disfrutando como capitán y los estaría disfrutando como aficionado. No se me ocurre un sitio mejor para seguir y acabar retirándome».