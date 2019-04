Balonmano Seri acabó lesionado de su rodilla izquierda y puede ser grave El jugador Bidasoa-Irun no pudo acabar el encuentro de cuartos de Copa del Rey frente al Cuenca O.T. Alicante Sábado, 6 abril 2019, 08:17

Jacobo Cuétara, entrenador del Bidasoa-Irun, sacó la cara a los suyos al término del encuentro y dejó claro que «haber perdido no es una desilusión porque veníamos advirtiendo de lo duro que iba a ser el partido. Sabíamos que nos podían ganar y lo que tenemos que hacer es estar orgullosos por haber vuelto a estar en una fase final de la Copa del Rey. El gran problema del día han sido las lesiones, eso ha sido lo peor, no perder».

No le falta razón al entrenador. La final a ocho copera no le ha dado alegrías al Bidasoa, pero sí le ha podido originar un buen disgusto. Jon Azkue y Paco Barthe se hicieron daño en el hombro y Rodrigo Salinas en el tobillo. Estas dolencias no parecen revestir gravedad, pero sí la de Rudy Seri. El francés marcó ayer cinco goles. El último fue el 24-28 y en la acción del gol se lesionó de la rodilla. El lateral no pudo jugar más y las primeras exploraciones no fueron nada esperanzadoras. La semana que viene se le realizarán pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión.

«De poder a poder»

A la hora de valorar lo que sucedió sobre la pista, Cuétara explicó que «ha sido un partido de poder a poder. El nivel de acierto ha sido determinante y también las acciones de su portero en algunos momentos. Nos ha faltado contundencia en algunas acciones defensivas y eso que no estoy descontento con la defensa que hemos hecho en la primera parte. Ellos tienen gran potencial y también hemos tenido que tomar riesgos para remontar y eso ha provocado que cometamos algunos errores».

El técnico también comentó que «Cuenca o Granollers van a conseguir esa plaza europea que queríamos, lo que complica más la clasificación vía Liga Asobal. Toca pensar en lo nuestro, en preparar bien el tramo final».