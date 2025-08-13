Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Scott Hend, líder del Legends Tour, estará en septiembre en Basozabal.
Golf

Seis ganadores este año en el Legends Tour estarán en septiembre en Donostia

Scott Hend, número uno del circuito, liderará una participación de lujo en la European Legends Cup que apadrina Olazabal

DV

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Donostia se prepara para vivir una semana histórica de golf internacional. Del 5 al 7 de septiembre Basozabal acogerá la segunda edición de la ... European Legends Cup, un prestigioso torneo del Legends Tour apadrinado por José María Olazabal en el que competirán algunos de los jugadores más emblemáticos de este circuito que son historia del golf mundial.

