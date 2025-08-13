Seis ganadores este año en el Legends Tour estarán en septiembre en Donostia

Donostia se prepara para vivir una semana histórica de golf internacional. Del 5 al 7 de septiembre Basozabal acogerá la segunda edición de la ... European Legends Cup, un prestigioso torneo del Legends Tour apadrinado por José María Olazabal en el que competirán algunos de los jugadores más emblemáticos de este circuito que son historia del golf mundial.

En la recta final de la temporada, algunos de los mejores jugadores del año no quieren perderse la oportunidad de disputar el primer torneo internacional que se disputa en casa de Txema, en un recorrido diseñado por él que refleja toda su experiencia y su legado en este deporte.

Entre ellos figura el número 1 del ranking, el australiano Scott Hend, decidido a afianzar su posición conseguida con su victoria en Barbados. Hend arrancó fierte la temporada, con un segundo puesto en Marbella, y a partir de ahí ha logrado seis top10, entre ellos una victoria, la quinta en el Legends Tour a las que suma las tres logradas en sus años de DP World Tour.

Junto a él, estarán en Donostia el número 3 de Europa, el sudafricano Keith Horne, ganador en Pekín; el número 4, el británico Peter Baker, ganador en Costa Navarino; el número 5, el británico Simon Griffiths, que triunfó en el primer torneo de la temporada en Marbella; el número 6, el sudafricano James Kingston que ganó en Irlanda, así como el también ganador en esta temporada, el australiano Mark Brown, que se impuso en Suiza.

Nada menos que seis ganadores del Legends Tour en esta temporada que llegan para engalanar un torneo que contará también con golfistas que han ganado algunos de los torneos más importantes de la historia del golf, incluidos DP World Tour, Majors y victorias memorables en la Ryder Cup, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel.