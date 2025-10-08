Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sebastien Chabal aparece aturdido después de sufrir un golpe con la selección francesa en un partido.
Rugby

Las secuelas de una vida llena de golpes

En los últimos años varios exjugadores han sido diagnosticados con enfermedades degenerativas una vez anunciada su retirada del deporte

Lukas Otaegui

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:56

Comenta

Sebastién Chabal se convirtió a principios de esta década en uno de los rostros más reconocidos del rugby francés. Su metro noventa y su imponente ... físico, sumado a su largo y asalvajado pelo y barba, lo llevaron a ser uno de los jugadores más temidos y amados a partes iguales en Francia. El tercera línea jugó en clubes como el Bourgoin, Sale Sharks, Racing Metro y Lyon. Además, disputó 62 encuentros con la selección nacional francesa, con la que consiguió dos cuartos puestos en Copas del Mundo (2003 y 2007), y dos victorias en el torneo de las Seis Naciones (2007 y 2010).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  2. 2

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  3. 3 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  4. 4 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  5. 5

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  6. 6 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  7. 7 Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  10. 10

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las secuelas de una vida llena de golpes

Las secuelas de una vida llena de golpes