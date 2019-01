Esquí adaptado Santacana se despide del Mundial sin poder pelear por las medallas Jon Santacana (derecha) junto a su guía Miguel Galindo / Basque Team El donostiarra perdió la referencia de su guía Miguel Galindo en el transcurso de la bajada DV Miércoles, 23 enero 2019, 19:18

Jon Santacana no ha podido terminar la prueba de eslalon del Mundial de esquí alpino paralímpico que se está disputando en Kranjska Gora, Eslovenia. El donostiarra perdió la referencia de su guía Miguel Galindo en el transcurso de la bajada y se despidió del Mundial con sabor agridulce. «Las condiciones acompañaban, la pista estaba impecable y el ritmo era bueno, pero me he retrasado, he perdido el apoyo en una zona un poco dura, Miguel me ha avisado de un cambio de ritmo y me he perdido, por lo que me he tenido que salir», explicó Santacana.

A pesar de que este iba a ser el último Mundial de su exitosa carrera, Santacana dejó abierta la puerta a seguir compitiendo. «Nos deja un sabor agridulce después de tantos años batallando y consiguiendo buenos resultados. Que te despidas así no es lo más bonito y me gustaría hacerlo de otra manera», apuntó.

Unos de los condicionantes es que su guía Miguel Galindo pasará por quirófano en breve. «No sabemos cuál será el futuro inmediato. De momento, no acabaremos la temporada y Miguel se operará ya. Veremos si seguimos juntos. Yo tengo ganas de continuar pero se tienen que alinear bastantes variables y tampoco es fácil», concluyó.