Hockey hielo Rosa Zubeldia: «A pesar de las bajas en el equipo del Txuri, este año volvemos a aspirar a todo» Rosa Zubeldia posa en el Palacio de Hielo con el título liguero logrado la pasada temporada.

Rosa Zubeldia lleva 17 años ligada al club Txuri Urdin de hockey hielo, ocho de ellos como presidenta. A finales de julio fue reelegida en el cargo y afronta su tercer mandato de cuatro años. Tras una temporada gloriosa en la que se consiguió el doblete (Liga y Copa), el equipo inició ayer los entrenamientos para un curso que se presenta con importantes cambios en la plantilla, a pesar de lo cual los donostiarras vuelven a «aspirar a todo», con el premio añadido de volver a jugar la Continental Cup. La presidenta del Txuri se muestra optimista y satisfecha, ya que uno de sus principales quebraderos de cabeza, conseguir un patrocinador, se ha hecho realidad. El equipo lucirá en las camisetas el nombre del hotel donostiarra SANSEbay.

- Tras haber sido reelegida, ¿qué proyectos tiene para los próximos cuatro años?

- La idea es continuar el trabajo que se ha ido realizando los últimos ocho años y mejorarlo, dentro de lo que se pueda. También afrontar nuevos proyectos, como pueden ser aportaciones que podamos hacer fuera de la pista de hielo. Queremos crear espacios para desarrollar el trabajo físico e inculcar desde las categorías más bajas los buenos hábitos del hockey y del deporte. Las horas de hielo no van a aumentar y la única opción es encontrar alternativas fuera de la pista. Por ejemplo, hasta ahora los equipos sénior, júnior y sub-17 hacían los ejercicios físicos en la calle y queremos habilitarles un cuarto con material para mejorar las condiciones. Nosotros tenemos una cantera importante con unos 150 jugadores con licencia, tanto masculina como femenina, en un total de nueve equipos, y queremos continuar creciendo.

- Ganada la Liga y la Copa esta temporada, ¿se puede mejorar para la próxima temporada?

- Para nosotros ha sido muy importante lograr el doblete. Obviamente, para los jugadores, porque se lo merecían. Pero también para los más jóvenes. Es muy importante que tengan referentes en su propio club después de años de sequía y digan «¡eh!, esos han ganado la liga y juegan en mi club». Además, al principio de la temporada jugamos la competición europea y batimos al Estrella Roja de Belgrado. Este año va a estar más difícil ganar algún partido en la Continental Cup. Nos vamos del 19 al 21 de octubre a Riga (Letonia) y nos ha tocado un grupo más complicado: el Kurbads Riga, el HC Donbass de Ucrania y otro equipo que saldrá de la primera ronda. Aún así, seguiremos yendo con toda la ilusión del mundo. En Liga y Copa, aspiramos a lo más alto un año más. Y el equipo femenino sigue creciendo. La temporada pasada se clasificó por primera vez para disputar la Copa Iberdrola.

- ¿Dudaron sobre la renovación del entrenador Tito Marcelino?

- Hubo un momento en el que no lo teníamos muy claro porque no sabía si me iba a presentar a la reelección. Y no puedes decirle a una persona que la vas a contratar para que luego llegue otro que quizás tenga distintas intenciones. No era un problema de méritos deportivos, sino de decidir primero si yo optaba al cargo o no. Una vez que decido presentarme y soy reelegida, el entrenador es Tito Marcelino. Las dos Ligas y las dos Copas que ha conseguido están ahí. Ha tenido equipos muy buenos pero ha sido él quien ha gestionado los grupos.

- La plantilla presenta numerosos cambios.

- Así es. Por diferentes razones no continúan dos de los tres extranjeros, Vladimir Lantos y Pavel Mrna, que fueron los máximos goleadores de la competición el año pasado, ni cuatro internacionales como Jorge y Álex Vea, Patrick Fuentes y el capitán Pablo Puyuelo, además de Txetxu Gavilanes y Borja Cabra.

- Son bajas importantes. Suponen un contratiempo.

- Lo veo como un reto y una oportunidad de seguir profundizando en la base de nuestra filosofía, que consiste en mantener la apuesta por la cantera. Tenemos jóvenes de nivel que seguro van a dar un buen rendimiento, y contamos con grandes jugadores que siguen. Entre ellos Ander Alcaine, un portero de un nivel superior que es toda una garantía.

- ¿Han encontrado ya a los sustitutos extranjeros de Lantos y Mrna?

- Hemos fichado al checo Peter Machachek, procedente del La Roche sur Yon francés, y buscamos otro. La tercera plaza foránea es para Michael Klepac, que continúa en el equipo.

- También hay altas nacionales.

- Así es. Recuperamos para la Liga a Jano Hernández, que hace dos años jugó en el Jaca y que había dejado la competición. Y contamos con Luis Giménez, un estadounidense de origen español que ha jugado en la Universidad de North Carolina y cuyo deseo era vivir en España y jugar en nuestra Liga. Son altas que nos vienen muy bien en un momento de cambio, pero la base del equipo sigue siendo la cantera y así debe mantenerse. Ojalá de aquí a unos años podamos tener suficientes jugadores salidos de la cantera que marquen la diferencia.

- Se rumorea que están cerca de cerrar un acuerdo con un patrocinador, el gran caballo de batalla.

- Así es. Tengo la satisfacción de poder decir que hemos llegado a un acuerdo con el hotel donostiarra SANSEbay y el Grupo Cassa al que pertenece para que sean nuestro patrocinador principal. Luciremos ambos nombres en las equipaciones. Además de este establecimiento, abierto el año pasado en la Parte Vieja, siguen con nosotros varias firmas del año pasado, a las que también estamos muy agradecidos.

- Todo un salvavidas...

- En efecto. Contamos con las ayudas de Kirolgi, del Ayuntamiento de San Sebastián y del Gobierno Vasco, estas últimas para realizar los viajes a Europa. Pero sin un patrocinador principal es muy difícil afrontar con garantías la competición. Tenemos que realizar muchos viajes fuera, con el coste extra que conlleva trasladar todo el material que necesitamos, más pagar el hielo... Y otros gastos que son propios de la competición. Hay que cumplir con ellos. Nosotros damos la camiseta a los jugadores, pero el resto lo ponen ellos.

- ¿Cuesta mucho?

- Encontrar patrocinadores nunca es fácil, y eso que somos los actuales campeones de Liga y Copa, el club de hockey hielo con más ligas en el país y el club de Gipuzkoa con mayor número de títulos en sus vitrinas. Por eso es tan importante para nosotros disponer del apoyo de SANSEbay.

- ¿Qué le diría al aficionado que nunca ha visto hockey hielo para que acuda a los partidos?

- El ruido de la valla, del stick, del hielo... Te hace sentirte vivo en la grada. La gente que no conocía el hockey y a la que he llevado para que lo viera ha repetido en casi todos los casos, porque les ha parecido increíble. Muchos dicen de primeras '¡qué tarde jugáis!' o '¡un partido dura mucho', pero luego es un deporte tan vivo y tan dinámico que ni te enteras del tiempo que pasa. Dentro de que haya cargas entre los jugadores, es un juego muy limpio. A pesar del tópico de que hay muchas peleas, aquí se producen pocas. Existe un 'fair play' que en otros deportes no se da.