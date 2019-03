Caballos 'Sir Roque' deja al público con la boca abierta en el Hándicap Opcional IMANOL ARRUTI Lunes, 4 marzo 2019, 08:28

El hipódromo de La Zarzuela estrenó ayer la temporada de primavera a lo grande. El público respondió con ganas a la vuelta de los caballos a Madrid y se vio recompensado con la irrupción de una nueva estrella. 'Sir Roque' maravilló y dejó con la boca abierta a todos los que presenciaron el Hándicap Opcional, prueba de referencia en la jornada inaugural. En su tercera salida a pista, el potro de Arizkorreta ofreció una exhibición tremenda para imponerse por más de cinco cuerpos, con su jockey haciendo más por dosificar sus esfuerzos que en pedírselos.

El hijo de la clasuda 'Afriketa' dejó una muy grata impresión en su debut, no confirmando en una Copa de Criadores que le llegó demasiado pronto. Con la madurez que le ha dado el invierno y por vez primera en pista rápida, su performance se multiplicó hasta hacer brillar los ojos de todo el que lo miraba. Su triunfo no puede catalogarse con términos que no sean grandilocuentes. El Hándicap Opcional no ha sido históricamente una fuente de campeones, pero de momento se ha ganado ser uno de los favoritos para la Poule.

Un avión en la recta final

Con una pista firme y rápida, 'Timple Canarias' y 'Absolut' se encargaron de poner un ritmo endiablado desde el pistoletazo inicial. Poco les duró la gasolina, pues a la hora de la verdad las certezas llegaron desde atrás. La carrera de 'Sir Roque' estuvo al margen del resto, justificando el apoyo que tuvo en taquillas. Vaclav Janacek solo tuvo que acompañar al potro, limitándose a mantenerlo serio. El acelerón que pegó a falta de 300 metros para el espejo dejó a sus rivales sin opción y cien metros después Janacek ya acariciaba sus crines. Por detrás, si acaso, podríamos destacar el cambio de ritmo de 'Reine d'un Soir' para hacerse con la plata y evitar la gemela de Arizkorreta, pues tercero se coló 'Silvered Angel'.

El triunfo de 'Sir Roque' fue lo más espectacular del día, pero no merece quedarse sin unas líneas el bueno de 'Le Rafale'. El ganador del Diputación donostiarra ya era un ilusionante potro, pero si progresa como esperaba su preparador, este curso puede ser de los mejores. Ayer por de pronto se marcó un carrerón para decirle a todo el mundo que los hándicaps se le quedan pequeños; incluso los de mayor categoría, como el Fernán Nuñez que se adjudicó noqueando a sus rivales. El resto de ganadores de la jornada fueron 'Arenal', 'Renata', 'Dieulefit', 'Kiko' y 'Power and Peace'.