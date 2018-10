Balonmano Rodrigo y Esteban, conexión chilena Rodrigo y Esteban Salinas, unidos por la bandera de su país y simulando uno de los muchos pases que se dan en los partidos. / F. DE LA HERA El Bidasoa-Irun ha unido a los hermanos Salinas, que están rindiendo a un gran nivel en este inicio de curso BORJA OLAZABAL IRUN. Miércoles, 17 octubre 2018, 08:24

La temporada pasada el Club Deportivo Bidasoa fichó para el lateral derecho al internacional chileno Rodrigo Salinas, nacido en Viña del Mar hace veintinueve años. Este verano, el club irundarra se ha hecho con los servicios de otro internacional chileno. En este caso un pivote de veintiséis años. Casualmente, nacido también en Viña del Mar. Casualmente, con el mismo apellido que el primero. Pero nada es casualidad. Se trata de Esteban Salinas, el hermano de Rodrigo.

Es la primera vez que los dos hermanos comparten vestuario en un equipo de primer nivel y están demostrando que esta idea se le debería haber ocurrido antes a alguien. Se entienden a las mil maravillas y en este inicio de temporada han encandilado a la afición amarilla con su eléctrica conexión.

Artaleku ya sabía de lo que era capaz Rodrigo, con su buen juego combinativo, penetraciones y lanzamiento de media distancia. Y ahora sabe todo lo que ofrece Esteban, un pivote de corta estatura, 1,80, pero que vuelve locos a sus rivales y que defiende con contundencia en el puesto de dos. El potencial de los dos juntos está dando y va a seguir dándole mucho juego al Bidasoa.

Empezaron en el colegio

Hay tres años de diferencia entre los dos, pero su historia en el mundo del balonmano es similar. Rodrigo cuenta que «empecé a los trece años en el colegio, en el Winterhill, al que iba con mi hermano. Mi tío era el entrenador y me puso de portero». Esteban completa el inicio de la historia añadiendo que «yo empecé igual. Toda nuestra familia ha jugado a balonmano y como era el deporte mítico del colegio... Me gustaba ver jugar a mi hermano, empezaba a viajar con la selección y yo también me animé. Casi más por los viajes que porque fuera bueno».

A los tres años les tocó separarse. Y es que con solo dieciséis, el mayor de los hermanos voló hasta León para hacer una prueba con el Ademar. Luego estuvo en Petrer, Badajoz, Huesca y Torrevieja. Fue aquí donde los caminos de los dos Salinas se volvieron a cruzar. «Yo también quería venir a Europa y cuando Rodrigo estaba en Torrevieja se pudo dar. Pidió permiso para ver si yo podía ir a entrenar y le dijeron que sí. Vine con 19 años, en 2011. Entrenaba con el primer equipo y jugaba con el segundo. Aunque nunca pude debutar con mi hermano en el primer equipo», cuenta Esteban.

La posibilidad de jugar juntos se fue alejando con el paso del tiempo. y es que Rodrigo se fue de Torrevieja al Granollers y Esteban al Zamora, a Primera Nacional.

El lateral recuerda que «estábamos los dos jugando a la vez en España, pero cada uno en un equipo y la verdad que nos veíamos más en Chile. Entre la distancia entre Granollers y Zamora y los viajes de cada uno... pues era muy complicado vernos. Y luego yo me fui a Rumanía y a Francia».

Aun así, el pivote recuerda una anécdota. «Jugaba en la 'B' y el mismo sábado me tocó jugar con el Zamora en Zarautz y a Rodrigo con el Granollers en Artaleku. Pedí a mi equipo si nos podíamos pasar por Irun después del partido para saludar a mi hermano. Nos vinimos todos en autobús y pudimos estar un rato. No mucho, unos diez minutos, pero al menos nos vimos».

Juntos de amarillo

Esteban, tras jugar en Zamora, fichó por el Benidorm, donde ha permanecido las tres últimas campañas, pero este verano le llegó una oferta desde Irun. Cuenta su hermano que «Popovic ya había fichado por Granollers y Jacobo Cuétara -el entrenador del Bidasoa- me preguntó por la situación de los pivotes del Benidorm. Le dije que terminaban contrato y me pidió el número de mi hermano. A partir de ahí, fue cosa de él». Y Esteban añade que «empecé a hablar con Jacobo y la directiva y la verdad que llegamos a un acuerdo muy rápido. Yo tenía muchas ganas de venir a jugar al Bidasoa y así se lo hice saber también al Benidorm. Quería estar con mi hermano, jugar en un nuevo club, con un nuevo reto... y la verdad es que estoy muy contento por la decisión tomada».

Y desde esa rúbrica en el contrato, empezó la conexión chilena del Bidasoa. «Hay algunas jugadas que están marcadas, pero es verdad que durante los partidos nos dejamos llevar mucho por las sensaciones. Yo sé dónde puede estar él, dónde puedo lanzarle el balón para que lo coja y él sabe también dónde le voy a pasar. Lo llevamos haciendo muchos años y llegará un momento en el que no hará falta ni hablar», desvela Rodrigo. Y su hermano tampoco esconde que «son tantos años en la selección que tenemos mucha confianza. Sé dónde me va a tirar cada bola, a dónde yo soy más fuerte y a dónde voy a llegar».

Están en todo de acuerdo, pero Rodrigo le corrige una sola cosa. «No es cuestión de confianza, es cuestión de sangre».