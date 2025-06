Roberto López Ufarte y Gorka Elustondo se pasan al golf

DV Martes, 10 de junio 2025, 12:06 Comenta Compartir

Roberto López Ufarte y Gorka Elustondo han participado en la Copa de España de Futbolistas celebrado en el campo de golf Santander de Madrid. Los dos exjugadores han jugado en la Tercera categoría en la que se ha impuesto Luis Milla. El beasaindarra Elustondo acabó sexto con 57 puntos stableford después de dos rondas a trece puntos del ganador mientras que el López Ufarte finalizó noveno con 51.

Juan Elía se proclama campeón absoluto con una brillante segunda jornada de 67 golpes, revalidando su título de 2024. Esteban Vigo, Luis Milla, Jaime Astrain y Daniel Provencio se alzaron con la victoria en sus respectivas categorías tras dos jornadas muy disputadas. José Luis Sánchez se impuso entre los invitados con un total de 69 puntos. Los premios especiales fueron para Álvaro Hernández, Raúl Rojo y el propio Juan Elía por sus golpes más precisos. El torneo llegó a su fin en Golf Santander con un gran ambiente de compañerismo, emoción y alto nivel competitivo.

Juan Elía, ganador absoluto en primera categoría, explicaba sus sensaciones tras recoger el trofeo: «Me siento muy satisfecho, ha sido un gran día de golf. Hoy he estado más acertado desde el tee que ayer y creo que esa ha sido la clave para hacer una vuelta tan baja dado que desde el centro de la calle es más fácil coger más greenes. Es un orgullo porque este año venía con la vitola de campeón y defenderlo no es fácil, pero ha sido un gran día de golf y muy satisfecho de haberlo conseguido. Animo a todos los jugadores a que se apunten el próximo año, no saben lo que se están perdiendo.»

En segunda categoría Esteban Vigo también logró repetir triunfo y se hizo con el primer puesto de la clasificación con dos vueltas de 94 y 81 golpes. «Tenía muy claro lo que tenía que hacer y lo he hecho: centrar el driver en calle porque hay muchas trampas. Los greenes estaban a una velocidad increíble y en unas condiciones espectaculares. Me satisface venir por segundo año consecutivo y conseguir de nuevo el triunfo. Este torneo merece la pena, hago un llamamiento para todo aquel que quiera apuntarse la próxima temporada».

Luis Milla logró otro doblete, aunque este año en 3ª categoría (en 2024 reinó en 4ª), con dos jornadas de 32 y 38 puntos. «Muy feliz de reencontrarme con la gente del año pasado y gente nueva y feliz de haber ganado otro título. Hoy he estado muy bien en green y alrededor de green y creo que eso hace mucho mejor la vuelta. El año que viene vamos a por el tercero».

En 4ª y 5ª categoría, Jaime Astrain y Daniel Provencio, respectivamente, sellaron con su juego sus primeras posiciones gracias con un total de 69 y 56 puntos cada uno entre ambas jornadas. «Hoy bastante bien, en los 9 primeros hoyos me salía todo, no me lo creía ni yo y en los segundos he bajado al maravilloso mundo del golf. Pero muy contento porque llevaba tiempo sin jugar y he retomado en este torneo y estoy feliz», comentaba Daniel, un sentimiento compartido con Jaime.

Los ganadores de los premios Especiales de ambas jornadas fueron los siguientes: Álvaro Hernández, a una distancia de 2,02 metros a la bola más cercana en el hoyo 17 de la 1ª jornada con un bono de dos noches para dos personas en Grand Hyatt La Manga Club de Golf & Spa; Raúl Rojo con una distancia de 3,97 metros a la bola más cercana en el hoyo 7 de la 2ª jornada con una maleta TUMI Degree Aluminum y Juan Elía con una distancia de 0,28 metros a la bola más cercana en el hoyo 17 de la 2ª jornada con un bono de dos noches para dos personas en Gran Hyatt La Manga Club de Golf & Spa.

Entre las autoridades presentes en la entrega de premios destacó Blanca Mora, secretaria de la Fundación Blazer, que en nombre de la Fundación agradeció la invitación a la II Copa de España de Futbolistas y mostró su satisfacción de haber formado parte como patrocinador de esta competición. Asimismo, Ángel Holgado, director general de Grand Hyatt La Manga Club de Golf & Spa, y Pedro José Sánchez, director de golf Real Golf La Manga Club, también participaron en la celebración final junto a los ganadores en la que expresaron su admiración al juego de los futbolistas en el campo destacando el buen ambiente y la sintonía entre ellos.