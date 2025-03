«Rivales y árbitros deben sentirse como en casa»

Miguel González San Sebastián Domingo, 23 de marzo 2025, 08:59 Comenta Compartir

Ordizia es una de las localidades de Gipuzkoa que vive el deporte con más pasión, de hecho es una de las que más licencias federativas cuenta por habitante: baloncesto, rugby, fútbol, natación, pelota, actividades subacuáticas, balonmano... El Ordizia Saskibaloia KE es el encargado de canalizar la afición por la canasta de los más jóvenes. Desde los 8 años pueden inscribirse en la Azatxo Eskola para ir adquiriendo los fundamentos de este deporte y los valores que entraña compartir cancha con compañeros y rivales, entre ellos, el respeto.

El club ha establecido un protocolo para fomentar y cultivar ese respeto y conseguir un ambiente sano en el que los jóvenes crezcan y se desarrollen a través del deporte. Un respeto que quieren que vaya más allá del comportamiento de aficionados, padres y madres en la grada y abarque también ámbitos como la relación entre los compañeros, con los árbitros, con los rivales, hacia las instalaciones, el público...

Decálogo para los jugadores

Desde hace años hacen entrega a cada jugador del decálogo del club en el que aparecen los derechos y obligaciones que tiene cada miembro, pero han pensado que eso no es suficiente y que ahora debían dar un paso más adelante para mostrar el rechazo ante los malos comportamientos.

Desde esta temporada han confeccionado una pancarta con la palabra 'respeto' en euskera y castellano que está presente en los partidos y antes del primer partido de la liga salen con ella a la cancha invitando al equipo contrario, a los árbitros y a los mesas a que se sumen a dicho acto.

También han confeccionado un 'roll up' con la misma palabra, una foto de todos los miembros del club haciendo referencia a los entrenadores, árbitros, afición, deportistas y equipo directivo que se coloca a la entrada del polideportivo. Con estas dos iniciativas, Ordizia Saskibaloia quiere mostrar su posición gráfica en contra de las malas conductas y los malos comportamientos para trabajar por un deporte formador y enriquecedor en valores que fomente la educación y el respeto al prójimo.

Una de las líneas de actuación del club trata de promover que tanto los rivales como los árbitros se encuentren cómodos en el Majori cuando acuden allí, que no se sientan en un terreno hostil. Que están allí para ayudarles y colaborar con ellos. Ordizia Saskibaloia entiende que no es fácil tomar decisiones en décimas de segundo pero reivindica que son una parte esencial del baloncesto.

«La competición nos lleva a ser competitivos, pero la competición no es mala si entendemos que no todo vale. Tenemos que ser conscientes de que lo que prioriza es la diversión utilizando el deporte como medio activo. Si una niña o niño no se divierte jugando a baloncesto, ¿de que le sirve?. Apenas un 1% de las personas que practican deporte llegan al máximo nivel y a la élite. No podemos pretender que nuestras hijas e hijos vayan a llegar a ser Paul Gasol. No podemos estar corrigiéndoles en casa, presionándoles para que sean más competitivos», expresan desde el club.

Encuentro con escuelas

El papel de los entrenadores también se pone en valor, porque es difícil intentar sacar lo mejor de cada jugador desde ese respeto y cariño a los compañeros, rivales y árbitros. El club organiza una 'Azatxo Topaketa, un encuentro de un día en el que se invita a escuelas del basket guipuzcoano con dos objetivos claros: el primero que todos los niños –alrededor de 500– disfruten jugando a baloncesto disputando partidos pero sin que haya un ganador ni una clasificación. Todos se llevan el mismo premio: una medalla. Después se juntan a comer en la plaza de Ordizia con sus entrenadores, interactuando con otros equipos y haciendo nuevos amigos. El segundo objetivo es hacer que esta Topaketa sea un acto solidario, ya que lo recaudado se destina a una ONG.

«Actividades como éstas nos hacen estar seguros de que crecemos como club y como personas gracias al baloncesto. Tenemos que incidir en esta línea, ayudar a los jugadores a disfrutar de este deporte y de sus valores para desarrollarnos como personas desde el más absoluto respeto», aseguran.

