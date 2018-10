«No me rindo nunca, ni dentro ni fuera de la piscina»

Lleva desde los tres años metida en el agua y aunque, cuando metía metros y metros en la piscina buscando cómo rascar un segundo al crono no se imaginaba que llegaría a ser la presidenta del Bidasoa XXI, Ane Saseta (Irun, 1983) sabía que siempre estaría ligada al club de su vida.

La irundarra lleva metida en la natación desde que tiene memoria. A los siete años empezó a competir, despuntó en categoría junior con cinco medallas de oro en un Campeonato de España y terminaría destacando también a nivel absoluto donde acumula diez medallas individuales y siete por relevos. Pasó por el Centro de Alto Rendimiento de la Blume en Madrid, se licenció en Dietética y Nutrición y una vez terminada su etapa competitiva volvió a su Irun natal para regresar al Bidasoa XXI ya como trabajadora. Ha sido socorrista, entrenadora y ahora también presidenta.

Tras la renuncia de la junta anterior este pasado verano, Saseta ha tomado el relevo de Xabier Zuazo y se ha puesto a la cabeza del club rodeada de un grupo de confianza formado por Eduardo Arruabarrena, Lourdes Goñi, Aitziber Marcos, Ana Olazabal, Oscar Galarza, Aitor Corta, Ignacio Muguruza y Juancar González. «Fue todo un poco precipitado. La propuesta me pilló en mitad del verano pero no tuve ninguna duda. Llevaba ya tiempo preocupada con la marcha del equipo y tenía ganas de involucrarme más en la gestión. Algunas personas pensaron que, debido a mi experiencia en el deporte, yo debía ser la cabeza visible de un nuevo proyecto y aquí estoy».

El principal objetivo que se ha marcado la nueva presidenta es recuperar la esencia del club. «Empezábamos a parecer una empresa pura y dura y yo creo que hay que hacer las cosas con cabeza pero también con sentimiento. Quiero recuperar el club que yo conocí». Ane Saseta sabe que para lograrlo hará falta mucho esfuerzo y algunas renuncias. «Este va a ser un año de transición y de ver cómo están las cosas. Me gustaría dar más visibilidad al club y estamos buscando patrocinadores para no tener que depender de las subvenciones que luego nos condicionan deportivamente».

Tras haber pasado muchos años entrenando y compitiendo a alto nivel y algunos otros entrenando a pequeños y mayores, Ane Saseta no se asusta por el nuevo reto que le espera tras esta nueva faceta del deporte que está conociendo ahora. «Una cosa que caracteriza a un buen deportista es que se vuelca en lograr el objetivo que se ha marcado. Es algo que yo llevo haciendo desde los siete años y es una política que sigo aplicando hoy en día en todo lo que hago. Eso no va a cambiar. No me rindo nunca, ni dentro de la piscina ni fuera».

Refuerzo de renombre

En el aspecto deportivo el Bidasoa XXI tiene importantes retos este fin de año ya que además del Campeonato de España de piscina corta que se celebrará en noviembre, estará presente, tanto en categoría masculina como en femenina en la División de Honor de la Copa de España de Clubes a finales de diciembre.

El club cuenta con bajas importantes como la de Catalina Corró, que ha cambiado de club o la de Juan Tolosa, que está ya adentrado en el mercado laboral, pero la presidenta se guarda un as debajo de la manga. «Este domingo se celebra el día del club y nuestro nuevo fichaje vendrá a conocernos a todos». Ese as tiene un currículum internacional y se llama nada menos que Duane Da Rocha. La nadadora malagueña y el club han llegado a un acuerdo para que la estilista y espaldista compita a partir de ahora con el Bidasoa XXI. «Estamos contactando también con algún que otro nadador que ha tenido que irse a EEUU y puede que así podamos reforzar también el equipo masculino», explica Saseta, quien considera que sería importante que el club lograse mantenerse en la Copa con los efectivos con los que cuenta sin tener que buscar refuerzos fuera.

Ane Saseta mira con confianza el futuro del club. «Veo mucho talento aunque también es cierto que puede llegar a ser una desventaja, sobre todo a edades muy tempranas. La natación es un deporte que requiere mucho sacrificio y si de pequeño tienes mucho talento y ganas fácil, te crees que siempre va a ser así. El secreto de todo buen deportista se resume en: trabajo, trabajo y trabajo. Pero me gusta lo que veo y el Bidasoa XXI tiene cantera, sin duda».