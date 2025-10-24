Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Inaxio Perurena, rodeado de sus grandes piedras y chalecos en su gimnasio de Leitza. Eduardo Buxens
Inaxio Perurena | Harrijasotzaile

«Me retiro de las exhibiciones, pero seguiré unido a este deporte»

El navarro dice adiós a la carrera por las marcas con una última exhibición mañana en la plazade Leitza donde comenzó hace 36 años

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Leitza

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:10

Tras 36 años, Inaxio Perurena ha decidido cambiar el rumbo de su carrera deportiva como harrijasotzaile. Todavía recuerda aquel día de San Tibur-tzio, patrón ... de Leitza, cuando con tan solo cinco años se vistió para realizar una exhibición ante una multitud de gente, aunque los nervios le sobrepasaron y el miedo a la multitud le impidió salir a la plaza de su pueblo. Mañana sábado, si la meteorología lo permite, se medirá en ese mismo escenario con una piedra de 250 kilos para despedir su trayectoria con las grandes moles.

