«Si no respetas los códigos de conducta no tienes cabida en este club»

El club Añorga obliga a firmar un protocolo a sus deportistas, técnicos y familias con el objetivo de generar un espacio deportivo respetuoso

Iris Moreno

Iris Moreno

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:02

El deporte debe ser un espacio de aprendizaje y una herramienta fundamental para el pleno desarrollo de la infancia. Conscientes de que la violencia es ... una realidad en el ámbito deportivo y lamentablemente muchas de sus manifestaciones se vuelven ocultas o invisibilizadas, el Añorga Kultur eta Kirol Elkartea, de San Sebastián, ha decidido actuar para erradicar los malos comportamientos y fomentar un entorno seguro para todos. Buscan implicar no solo a los deportistas, también a monitores, técnicos y familias, y por ello, han diseñado un protocolo y unos códigos de conducta de obligado cumplimiento.

