Golf Nadie repite victoria en el PGA Tour y circuito europeo: 36 ganadores distintos Martes, 28 mayo 2019, 07:55

No hay dominador claro en 2019. De 37 torneos que se han jugado entre PGA Tour y European Tour (cuatro computan para ambos circuitos), ha habido 36 ganadores diferentes. Sólo Dustin Johnson ha logrado triunfar por partida doble (Saudi International y WGC México Championship) este año, y por resultados (2 victorias-ocho 'top 10') es quien más acaricia la victoria cada vez que sale al campo. El hecho de que no se repitan los ganadores en 2019 conduce a un dato curioso, y es que 35 jugadores del 'top 50' mundial no han vencido este año ni en el European ni en el PGA.