Balonmano Dos refuerzos de lujo para el Bera Bera La pivote catalana Judith Sans, que regresa al equipo tras su experiencia en Dinamarca, y la lateral brasileña Priscila Dos Santos ya están a las órdenes de Imanol Álvarez ENRIQUE ECHAVARREN Viernes, 27 julio 2018, 11:34

El Super Amara Bera Bera ha presentado esta mañana en el Gasca a dos de sus fichajes para la próxima temporada: Judith Sans y Priscila Dos Santos.

La pivote barcelonesa, de 24 años, regresa a Bidebieta después de su paso por el Midtjylland danés, equipo al que se fue en diciembre. «Estoy muy contenta de volver a casa. En Dinamarca he vivido una experiencia positiva, disputé la Champions hasta cuartos. He aprendido muchísimo, un idioma nuevo, he perdido mucha vergüenza y he mejorado mucho en ataque, pero decidí volver. Fue una decisión personal«. Sans, que de esta forma cumplirá su cuarta temporada en el Bera Bera, afronta el nuevo curso con ilusiones renovadas. »No conozco a Imanol Álvarez, pero veo al equipo muy motivado, con ganas de hacer las cosas bien y de ganar títulos«.

Por su parte, la brasileña Dos Santos, que en noviembre cumplirá 25 años, recala en el Bera Bera procedente del Kielce polaco. Juega de lateral izquierdo y, aunque no habla aún castellano, reconoce que «estoy como en casa, el ambiente de San Sebastián es como el de Brasil». «El Bera Bera es un equipo con mucha tradición, con mucha historia y me encuentro muy a gusto con mis compañeras», añade antes de definirse como una jugadora a la que «le gusta fintar. Ahora estoy entrenando los lanzamientos desde los nueve metros y también a jugar de extremo».