Nuestra querida Copa de Oro cumple 50 años y me siento en la obligación de estar a la altura. Transmitir un mensaje acorde a la grandeza de la carrera no me parece tarea fácil. Había empezado a teorizar sobre la felicidad humana y los caminos para encontrarla. Pero luego me he dado cuenta de que la fría teoría no sirve para explicar lo que se siente con el corazón.

A veces nos complicamos la vida intentando encontrar lógica, olvidando que, casi siempre, en lo más irracional está lo más grande. Para qué crear una tesis sobre la Copa de Oro con filosofía, si llevo dentro de mí su esencia. Tampoco nos engañemos, en nuestras vidas no suceden a diario muchas cosas extraordinarias. De esas en las que dices: «esto merecía la pena vivirlo». Nadie vive por la Copa de Oro. No justifica una vida, pero sí, mínimo, dos o tres semanas en las que ver una carrera de caballos trasciende al mero hecho de ganar una apuesta. Lo material está sobrevalorado. Lo que cotiza al alza son las experiencias. Una inversión para llenar tu vida de pasajes que merezcan la pena ser recordados.

Y eso es lo que tiene la Copa. Que cuando hablas de ella, recuerdas. Cuando mirás atrás, disfrutas. Te acuerdas de cuando 'Rheffissimo'. De 'Chacal'. De Román y Carudel. De 'Bannaby'. Añoras porque te recuerdas feliz. Y aunque tal vez ya no sea como antes, sigue siendo. Porque al volver a esos lugares en los que has sido feliz, renace en ti el sentimiento que entonces tuviste. Es por lo que cada 15 de agosto tenemos la ilusión de volver al hipódromo y la certeza de no querer estar en ningún otro lugar.