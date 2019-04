Hockey hierba La Real vuelve a la realidad y a su lucha por entrar en el playoff La Real, en la visita que han hecho esta semana a este periódico. / FRAILE Recibe mañana a la Complutense en su primer partido de Liga tras el subcampeonato en la Copa de Europa ÁLVARO VICENTE Sábado, 27 abril 2019, 09:59

La Real aterriza otra vez en su realidad tras vivir los últimos días en una nube después del subcampeonato logrado en la Copa de Europa de clubes, el pasado lunes. El equipo recibe mañana a las 11 horas en su campo de Bera Bera a la Complutense con el objetivo de asegurar su presencia en el playoff por el título que jugarán los ocho primeros clasificados al término de la liga regular.

La Real ocupa la séptima plaza con 13 puntos, por lo que si se acabara hoy la liga regular estaría dentro del playoff. El problema es que a falta de dos partidos, es decir, con seis puntos en juego, el Atlétic Terrassa y el Club Deportivo Terrassa le acechan con diez puntos y el revolcón en la clasificación todavía es posible. Del sexto al octavo todo puede pasar. El Egara tiene 16 puntos, la Real 13 y tres menos el Atlétic y el Terrassa.

CLASIFICACIÓN EQUIPO PT 1 Club de Campo 42 2 Polo 34 3 Junior 32 4 Complutense 29 5 Taburiente 29 6 Egara 16 Real Sociedad 13 8 Atlétic 10 9 Club Deportivo Terrassa 10 10 Tenis 5

No va a tenerlo fácil la Real mañana porque el rival al que se enfrenta tiene buenas individualidades y no es un bloque sencillo de superar. Destaca Lola Riera, la internacional y tercera máxima goleadora de la Liga con 13 tantos. Habrá que atarle en corto porque es rápida y habilidosa. También habrá que vigilar a Lucia Jiménez y a Patricia Álvarez. La Complutense tiene como primer objetivo amarrar la cuarta plaza que ahora ocupa y por tanto tener el factor campo a favor en los cuartos de final, que se juegan al mejor de dos partidos. Será el fin de semana del 11-12 de mayo. Los cuatro ganadores que salgan de los cruces jugarán la Final Four en las instalaciones del Egara los días 18-19 del mismo mes. La Real ya sabe que no va a tener la posibilidad de jugar los cuartos de final en su casa, así que pase lo que pase, el de mañana será su último partido en Bera Bera de esta temporada.

La Real llega en muy buena dinámica. En Ámsterdam, en la Copa de Europa, lo bordó en defensa, y exprimió sus escasas oportunidades en ataque, con un alto acierto en el penalti córner. El partido de mañana no diferirá mucho. Se espera un buen ambiente en Bera Bera.

El Atlético, también en casa

En División de Honor B, el Atlético

San Sebastián va a tratar de seguir apurando sus escasas opciones de lograr el ascenso. Recibe a las 13 horas, después del partido que juega la Real, al colista San Fernando, con el que no debería tener problemas.

El Atlético, con 32 puntos, está clasificado en la cuarta plaza a falta de tres jornadas. El Vallés, tercero, tiene los mismos puntos; el Taburiente, segundo, cuenta con 37 puntos, y la Complutense, con 53, ya está ascendido.

No podrán jugar Tommy Keenan, con la selección, y tampoco Julen García, Aitor Vitoria y Borja Gorospe. El técnico tirará del filial y el equipo cadete para completar la convocatoria.