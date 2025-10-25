La Real, a examen ante la mejor mediocentro del mundo

ata en Río 2016, oro en Tokio 2020 y oro en París 2024. El currículum deportivo de la neerlandesa Maria Verschoor no acaba ahí. Un ... Mundial (2022), cuatro campeonatos de Europa (2017, 2019, 2021 y 2023), dos ligas mundiales, además de incontables copas y ligas en los Países Bajos, con el Amsterdam. Ella es una estrella en su país y precisamente por el impacto que tiene cada uno de sus movimientos, «agotada mentalmente», ha decidido acabar su etapa en la selección, donde ha sido la líder de los últimos años, y poner tierra de por medio buscando algo de oxígeno en Santander. La neerlandesa, con 214 partidos a su espalda desde que debutó con la absoluta con 19 años, se ha convertido en el fichaje estrella de la Liga al firmar por el Tenis, al que ha llegado acompañada de su pareja, la también jugadora Michelle Fillet. Ni el Tenis es uno de los grandes de la Liga ni va a serlo esta temporada pero la opción de vivir en Santander, el cambio de aires, es lo que les ha movido a las dos a emprender esta aventura en el ocaso de sus carreras deportivas.

Verschoor y Fillet se presentarán el sábado en el nuevo campo de hockey construido en el aparcamiento del hipódromo para medirse a la Real, a las 16.15 horas.

Es un partido que el entrenador de la Real, Iván Lorente, tiene marcado con una equis desde hace tiempo porque a priori el Tenis es un rival directo en la pugna por acabar entre los ocho primeros clasificados al término de la primera vuelta que jugarán la Copa de la Reina.

La Real es décima con seis puntos y un partido menos, y el Tenis es sexto con dos puntos más. «Estamos compitiendo bien, pero errores puntuales que debemos evitar nos están impidiendo sumar lo que nos gustaría», resume Lorente sobre lo que han sido estas siete jornadas de liga.

La Real está pendiente de que el Comité de Competición resuelva si le da por ganado el partido ante el Junior que no se pudo jugar en Bera Bera al perder los sticks el equipo catalán en el vuelo a San Sebastián. Esa victoria le permitiría dar un salto en la tabla.

«Un portento físico»

Lorente sabe perfectamente dónde está el peligro del Tenis. «Verschoor es un portento físico. Es rapidísima», detalla el entrenador de la Real. «Ocupa la posición de mediocentro pero podría jugar en cualquier sitio. Lo mismo recupera la bola en su área que acaba la jugada en el área contraria. Quizás no es una jugadora que destaque por su regate, pero lo que ofrece a su equipo es espectacular. Es de las jugadoras que hace buenas a sus compañeras. Es una gozada. Todo lo hace bien». Por el momento ha marcado un tanto.

Los goles son cosa de su compañera Fillet. Suma cinco lo que le convierten en la cuarta máxima goleadora de la liga. «Michelle es una killer. Es de las jugadoras a las que no les puedes dar un metro dentro del área porque siempre saca algo positivo: un penalti córner, un gol, una asistencia... Es muy peligrosa». En su última temporada fue campeona de Europa de clubes.

Las dos neerlandesas se han unido a un club que ha tirado de talonario en los últimos años hasta situar a sus dos equipos, el masculino y el femenino, entre los candidatos a dar una sorpresa a cualquiera de los catalanes.