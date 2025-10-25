Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Verschoor, con la camiseta del Amsterdam. DV
Hockey hierba

La Real, a examen ante la mejor mediocentro del mundo

El sábado llega a Zubieta la neerlandesa Verschoor, oro en los dos últimos Juegos Olímpicos. «Todo lo hace bien», dice Iván Lorente, el técnico txuri-urdin

Álvaro Vicente

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:17

ata en Río 2016, oro en Tokio 2020 y oro en París 2024. El currículum deportivo de la neerlandesa Maria Verschoor no acaba ahí. Un ... Mundial (2022), cuatro campeonatos de Europa (2017, 2019, 2021 y 2023), dos ligas mundiales, además de incontables copas y ligas en los Países Bajos, con el Amsterdam. Ella es una estrella en su país y precisamente por el impacto que tiene cada uno de sus movimientos, «agotada mentalmente», ha decidido acabar su etapa en la selección, donde ha sido la líder de los últimos años, y poner tierra de por medio buscando algo de oxígeno en Santander. La neerlandesa, con 214 partidos a su espalda desde que debutó con la absoluta con 19 años, se ha convertido en el fichaje estrella de la Liga al firmar por el Tenis, al que ha llegado acompañada de su pareja, la también jugadora Michelle Fillet. Ni el Tenis es uno de los grandes de la Liga ni va a serlo esta temporada pero la opción de vivir en Santander, el cambio de aires, es lo que les ha movido a las dos a emprender esta aventura en el ocaso de sus carreras deportivas.

