Hockey hierba La Real empata ante el Complutense en casa La jugadora txuri-urdin Maider Altuna intenta escapar con la bola, este domingo en Bera Bera. / Unanue Las txuri-urdin han realizado un buen partido, pero el segundo no ha llegado DV Domingo, 28 abril 2019, 13:05

No ha podido ser. La Real Sociedad de hockey hierba no ha logrado vencer este domingo al Complutense y se ha tenido que conformar con un empate en casa (1-1). Las txuri-urdin han realizado un buen partido y han luchado hasta el último momento para llevarse la victoria, pero el segundo gol no ha llegado.

A pesar del amargo sabor de boca del empate, con este punto las jugadoras del conjunto txuri-urdin se aseguran matemáticamente la permanencia.

La próxima semana las realistas se enfrentarán al Egara. Con este encuentro se cerrará la temporada 2018-2019 y en él se decidirá cuál será el rival de las txuri-urdin en los play offs.