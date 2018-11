Rangel y Xoan lo están parando todo Xoan Ledo y Rangel Luan defienden ayer una de las porterías del polideportivo Artaleku. / F. DE LA HERA La portería del Bidasoa-Irun es la tercera mejor de la Asobal, solo por detrás de la de Barça y Ademar. Los dos destacan el gran trabajo de la defensa amarilla. «Solo tenemos que tapar un lado de la portería», dicen BORJA OLAZABAL IRUN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 09:17

Los porteros son fundamentales en cualquier deporte que consista en marcar más goles que el rival. Calculen, por lo tanto, la importancia que tienen en un deporte como el balonmano, en el que en la última jornada de la Liga Asobal se realizaron 716 lanzamientos a portería, cerca de 90 por partido. El Bidasoa-Irun está siendo el equipo revelación de la temporada, ocupa la segunda posición, y mucha culpa de ello tienen sus dos porteros, el brasileño Rangel Luan y el gallego Xoan Ledo. Lo están parando todo.

Esta afirmación no es fruto de una apreciación, está contrastada con datos. El Bidasoa es el tercer equipo de la categoría que menos goles ha encajado (210), solo por detrás de Huesca (205) y Ademar (207). Y hay que tener en cuenta que estos dos equipos no han jugado aún contra el Barça, que está marcando 41 goles por partido. Y los porteros del equipo de Irun, con un 37% de acierto, son los terceros que más paran, solo superados por los del Ademar (39) y el Barça (38).

Rangel Luan cuenta que «estamos muy contentos porque estamos parando bien. Es muy difícil mantener el nivel y creo que pocos equipos tienen dos porteros que están parando tanto. Juegue quien juegue, para y eso nos ilusiona».

«Los dos queremos jugar y tener minutos, pero eso nos está haciendo mejores y paramos más» Rangel Luan, Portero del Bidasoa

«Nos ayudamos mucho el uno al otro y nos alegramos por las paradas las haga quien las haga» Xoan Ledo, Portero del Bidasoa

No le falta razón al brasileño, ya que solo el Ademar tiene a sus dos porteros, Biosca (39,7%) y Slavic (38,6), por delante de los arqueros bidasotarras. En el Barça, que siempre es la referencia a tomar, Moller ha parado el 39,1% de los lanzamientos que le han hecho, pero Rangel, con su 37,5, está por delante de Pérez de Vargas, que detiene el 37,1.

Xoan Ledo, séptimo en esta clasificación individual con un 36,1, apunta que «los dos porteros estamos con muy buenos números y eso es porque trabajamos bien, estudiamos a nuestros rivales y tenemos una defensa impresionante. Paco Barthe y Thomas Tesoriere, que son dos fichajes de este año, se han adaptado muy bien al sistema defensivo y son enormes, rozan los dos metros y tienen una envergadura alucinante. Eso permite que nos centremos en tapar media portería y te hace el trabajo muy fácil. En los lanzamientos desde seis metros dependes de la técnica individual, pero en los de nueve metros ayudan muchísimo. Creo que en muchos partidos hemos rozado la perfección en defensa».

En este sentido, Luan añade que «la defensa nos está ayudando mucho, estamos los dos muy conectados con nuestros defensores. Sabemos que van a ir bien al blocaje y que nosotros solo nos tenemos que ocupar de guardar un lado».

Rivalidad y compañerismo

Los dos porteros luchan por un solo puesto, aunque el entrenador Jacobo Cuétara está alternando bastante la titularidad bajo palos. Contar con dos porteros de gran nivel podría generar algún problema, pero en el Bidasoa está siendo una virtud. Rangel y Xoan son rivales, pero grandes compañeros que celebran por igual las paradas de uno y otro.

El brasileño significa que «los dos queremos jugar, tener minutos, pero eso nos está haciendo mejores y nos hace parar más. Nosotros sabemos que no vamos a estar bien siempre y por eso celebramos las paradas las haga quien las haga». Y el gallego apoya este discurso desvelando que «estoy contento con mi nivel, pero también con el de Rangel porque lo importante es que esté quien esté en portería, ayude al equipo. Nos ayudamos mucho el uno al otro y nos alegramos igual por las paradas. Hay partidos en los que no he jugado, como el de Granollers, que lo ganamos en gran parte por el nivel que dio Rangel, y me alegré como el que más. Y en Benidorm fue al revés, yo paré muy bien, y él fue el primero que vino a felicitarme y a darme un abrazo».

Además, Luan relata que «los vídeos que nos prepara Jacobo nos ayudan mucho a parar, pero también hablo mucho con Xoan. El que juega está pensando en parar, pero el que está fuera se fija más en cómo están lanzando los rivales».

Temporada redonda

Con dos porteros así, se entiende mejor la gran temporada que está realizando el Bidasoa-Irun, que es segundo y un claro aspirante a disputar a mediados de diciembre la Copa Asobal. Rangel Luan no esconde que «al principio de temporada nadie esperaba que pudiéramos estar segundos. Queremos seguir arriba y nos gustaría llegar a la Copa Asobal, el equipo se lo cree, pero sabemos que va a ser complicado».

Y ojo con la apuesta de Xoan si el Bidasoa entra en esta Copa. «Está saliendo todo a pedir de boca y hay que intentar seguir igual porque a todos nos ilusiona mucho poder jugarla. Tengo una apuesta con Leo Renaud, si nos clasificamos yo me tiño el pelo de blanco y él se lo rapará. Sería una putada, pero espero tener que hacerlo». El peliblanco y el rapado, lo queremos ver.