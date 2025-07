Rahm, optimista ante el British: «Irlanda del Norte se me da bien»

El Diario Vasco san sebastián. Miércoles, 16 de julio 2025, 09:07 Comenta Compartir

Jon Rahm afronta a partir de este jueves su novena participación en el último Major de la temporada, el Open Británico, y, a pesar de no haber logrado subir a lo más alto de un podio desde hace diez meses, se ve en su mejor momento de forma desde 2023 y «confiado» en poder hacer historia para el golf español.

El vizcaíno ya tiene en su vitrina un US Open (2021) y un Masters de Augusta (2023) y de ganar la 153 edición del British Open se convertiría en el primer español en ganar tres Majors diferentes y el segundo en alzar la Jarra de Clarete. Severiano Ballesteros ganó tres British, el último hace 37 años, y dos Masters, mientras Sergio García y José María Olazabal pasaron a la historia al vestir la chaqueta verde en Augusta.

«Siempre me siento cerca y confío en que estoy ahí. La semana pasada, especialmente el domingo, fue muy agradable. Fue una muy buena ronda de golf. Fue, con mucho, mi mejor ronda en Valderrama, y jugarla sin bogeys, sin estar realmente en peligro de cometer un error o un gran error, al margen del último hoyo. Así que me siento bien, me siento confiado», aseguró ayer en rueda de prensa en Royal Portrush, un link situado a unos cien kilómetros de Belfast, en Irlanda del Norte.

Rahm guarda buenos recuerdos de los campos irlandeses –ganó dos veces el Abierto de Irlanda en 2017 y 2019–, lo que le da ánimos. «Irlanda e Irlanda del Norte han sido muy positivas conmigo en mi carrera. Se me dan bien. Ha sido muy divertido poder jugar aquí, lo he hecho bien en Portrush en el pasado y tengo muy buenos recuerdos en Portstewart».