Surf Nadia Erostarbe: «Quedar doble campeona de Europa júnior ha sido increíble» Nadia Erostarbe, en la playa de Zarautz. / amaxkar La joven zarauztarra se prepara ahora para el Mundial que se disputará en EE UU, al que espera llegar «en las mejores condiciones posibles» MIKEL DEL VAL Jueves, 30 agosto 2018, 12:11

Una excelente temporada le ha servido a Nadia Erostarbe (Zarautz, 2001) para ser doble campeona de Europa júnior. Dos galardones continentales en apenas un mes. A finales de julio en Santa Cruz (Portugal) quedó campeona del Eurosurf Junior. Y el pasado domingo se hizo con el título de Europa júnior de la World Surfing League (WSL) tras la disputa de la última prueba del circuito en la playa coruñesa de Pantín, donde también ha conseguido la clasificación para el Mundial que se disputará del 26 de octubre al 4 de noviembre en California. Con todo un futuro prometedor por delante, la joven surfista zarauztarra se marca objetivos ambiciosos.

- ¿Cómo le ha ido la temporada?

- Bastante bien, estoy muy contenta. Y la he podido redondear con el primer puesto en el campeonato de Europa. Quedar primera ha sido increíble. Al principio tenía un poco de miedo por ver cómo respondería la rodilla, ya que llegaba de una lesión importante, pero ha respondido bien y he podido ganar.

- ¿Cómo se siente después de quedar doble campeona de Europa?

- Es algo increíble. El segundo campeonato tiene más nombre y es aún más importante que el Eurosurf, ya que es un circuito con varias pruebas y se premia la regularidad, por lo que estoy muy contenta.

- ¿Esperaba lograr estos éxitos?

- Empecé la temporada con ese objetivo, pero sabía que iba a ser muy complicado. Las rivales eran muy duras, pero he tenido el apoyo de todo el equipo y ha sido muy importante para mí.

- ¿Cómo fue la prueba de Portugal, que le sirvió para quedar campeona de Europa júnior?

- Me fue muy bien. Había rivales muy duras, ya que las surfistas de Francia y Portugal exigían mucho. Pero di lo mejor de mí y pude lograr la victoria y quedar campeona.

- ¿Y la de Pantín (Galicia), la última del circuito de la World Surfing League que le ha dado también ese campeonato?

- Afronté la prueba con muchos nervios, ya que tenía la oportunidad de ser campeona. Era una prueba muy importante. Tuve la suerte de que la rival que estaba más cercana a mí quedó eliminada el primer día. Aún así, había otra surfista que también estaba bastante cerca, pero también cayó eliminada. Con pasar la manga definitiva iba a ser campeona, y por fortuna, así fue. Surfeé lo mejor que pude, quedé tercera y gané el campeonato.

- ¿Qué diferencia hay entre los dos campeonatos que ha ganado?

- El primero era una competición única y por nacionalidades, como los Europeos de maratón, por ejemplo. El que logré el domingo consiste un circuito de seis pruebas en diferentes fechas y la de Pantín era la última. Como la Fórmula 1. He logrado el título gracias a los puntos que he conseguido en las diferentes pruebas. Además, las dos primeras tenían el premio de clasificarse para el Mundial, por lo que he conseguido el billete.

- ¿Cuál ha sido la prueba o victoria más especial de la temporada?

- La que logré en Biscarrosse, en las Landas, dentro del circuito mundial. Después de llegar a tres finales no había podido ganar, y esa fue mi primera victoria de la temporada. Además, toda mi familia se desplazó para verme y fue muy bonito.

- ¿Qué nivel ha habido durante el campeonato?

- Las puntuaciones han sido muy altas durante todo el campeonato, y las rivales han pisado muy fuerte desde el principio. Ha habido mucho nivel, y todo esto me ha ayudado a mejorar mucho como surfista. Ha sido una temporada de gran aprendizaje.

- ¿Con qué objetivos afrontaba la temporada?

- Quedar campeona de Europa era uno de los objetivos que me marqué. Por otra parte, está la clasificación para el Mundial, tanto individualmente como con la selección compitiendo por equipos, que la he conseguido. Haré todo lo posible para llegar en las mejores condiciones y veremos qué pasa.

- Una temporada repleta de éxitos. ¿Qué balance hace de lo logrado?

- He llegado a casi todas las finales en cada prueba que he disputado. Poder alcanzar ese nivel y esa regularidad es algo increíble.

- ¿Ha asimilado ya todo lo que ha logrado?

- Todavía no. Hace un año ni me planteaba poder quedar campeona de Europa. Tenía esa meta para el futuro, pero lo veía muy lejos. Se ha demostrado que con trabajo, constancia y esfuerzo, todo es posible.

- ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

- Hacer un buen papel en el Mundial y quedar en el top50 de surfistas en la clasificación QS internacional.

- ¿Y sus sueños de cara al futuro?

- Me gustaría llegar a ser surfista profesional, poder meterme entre las mejores surfistas del mundo y llegar a vivir del surf.

- ¿Cómo empezó en esto del surf? ¿De dónde le viene esa afición?

- Soy de Zarautz y la afición al surf me viene desde siempre. Toda mi familia ha surfeado, y yo he estado ligada a una tabla desde los tres años. Es un deporte que me encanta.