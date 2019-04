El viaje a Alicante parecía perfecto. Ni ideado por el Imserso podía salir mejor. Un buen hotel con piscina en una tranquila urbanización. Campos de golf en los que echar unos palos o dar un paseo. Buen ambiente nocturno. Todo regado por una final a ocho de la Copa del Rey a la que el Bidasoa-Irun llegó como favorito para meterse en la final y conseguir pasaporte hacia Europa. ¡Ah! Y que no se nos olvide. El plato favorito del que redacta estas líneas es la gran especialidad culinaria en esa zona del Mediterráneo. La paella. Como no podía ser de otra manera, en el plan de actuación estaba contemplado apurar hasta el último grano de 'socarrat'.

El plan era el siguiente. Llegar el viernes, picar cualquier cosa y ganarle al Cuenca. El sábado iba a ser ideal. No madrugar demasiado, un chapuzón y una rica paella en el puerto alicantino. Pasara lo que pasara en la semifinal, el fin de semana iba a ser completo. Buen balonmano, buen ambiente, buena comida y el Bidasoa luchando por Europa a un partido contra el Ademar o el Granollers, algo que no se veía hace demasiados años.

El problema es que pasó lo que tenía que pasar cuando uno se hace demasiadas ilusiones. Que se llevó un chasco. Y el chasco no fue que el Cuenca le ganara al Bidasoa en los cuartos de final. Porque es algo que podía pasar. El cuadro conquense está que se sale en este tramo del campeonato y lo demostró también ayer ganándole al Granollers. El chasco tampoco fue no entrar en Europa vía Copa. No hay duda que sería una gozada estar celebrando a estas horas que el Bidasoa está en Europa, pero queda la liga y el equipo tiene muchas opciones de conseguirlo.

Que el Bidasoa sea segundo en la Asobal con 34 puntos, haya disputado la final a ocho de la Copa del Rey y sea el vigente subcampeón de la Copa Asobal, es sobresaliente. El único chasco es que volvimos a casa ayer por la mañana y nos quedamos sin paella.