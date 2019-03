Surf Proyección de 'Stab in the Dark', el sábado en Tabakalera, con los mejores surfistas El campeón Mick Fanning, con la tabla Pukas. / COREY WILSON DV Jueves, 7 marzo 2019, 07:34

Tabakalera acoge el sábado el estreno de 'Stab in the Dark', el documental que resume el concurso en el que la firma Pukas participó recientemente en el que se buscaba la mejor tabla del mundo. La firma guipuzcoana ocupó el segundo puesto. Es un certamen organizado por la web australiana Stab Magazine en la que participaron once fabricantes de tablas de todo el mundo. 'Stab in the Dark' se trata de una cata a ciegas de tablas, todas negras y con el sello #EcoBoard de Sustainable Surf como único distintivo, y en el que el tres veces campeón del Mundo Mick Fanning escoge la mejor. Pukas invita a participar en el estreno de esta película, el sábado a las 20.30 horas. Previamente habrá música en directo a partir de las 19.15 horas a cargo de @hannahlifelover y a las 20 horas se proyectará 'Finding the Barrel' (3 minutos) y 'Never Lose Hope' (10 minutos) dirigidos por Jon Aspuru. El director vizcaíno estará presente en Tabakalera junto a los surfistas Aritz Aranburu, Kepa Acero y Natxo Gonzalez, protagonistas de los dos cortos. La entrada es gratuita.