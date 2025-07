El Pro Padel League de San Sebastián, «el evento más exitoso» de la historia de la competición

DV Martes, 22 de julio 2025, 18:04 Comenta Compartir

La Pro Padel League (PPL) hizo historia en San Sebastián, estableciendo un nuevo hito en asistencia y participación de los aficionados en lo que ya es oficialmente el evento más exitoso de la historia de la liga. Con tres sesiones con entradas agotadas, incluyendo la noche inaugural del jueves, la noche del sábado y el día del podio del domingo, y un público apasionado animando cada punto, la PPL demostró por qué es la competición de pádel más emocionante y de mayor crecimiento en Norteamérica y, ahora, en Europa.

Este no fue un torneo más, fue un espectáculo de entretenimiento deportivo. Desde emocionantes puntos de oro hasta finales con súper tie-breaks y emparejamientos de dobles nunca antes vistos, la energía fue electrizante tanto dentro como fuera de la pista. Tanto jugadores como aficionados adoran este formato innovador. Una competición diseñada para el aficionado moderno y el atleta de élite.

Lo que distingue a la PPL es su innovador formato por equipos. Reuniendo a los mejores talentos internacionales bajo franquicias con marcas locales, la liga transforma las rivalidades individuales en batallas de equipo, inyectando al mundo del pádel profesional una dinámica fresca y de alto riesgo.

El formato rompe los moldes tradicionales, permitiendo a los aficionados presenciar emparejamientos únicos, reencuentros emotivos y asociaciones improbables que no existirían en el circuito regular. Pero más allá de la táctica y el espectáculo, hay corazón: los jugadores forjan vínculos reales con sus compañeros, entrenadores y aficionados, haciendo que cada partido sea más personal, más apasionado y mucho más divertido.

Sofía Araujo y Marta Ortega, reunidas en el equipo Las Vegas Smash, capturaron representan a la perfección el espíritu de la liga: «Me encanta jugar en este formato de equipos. Ya sea con mi país o con mi equipo, siempre lo doy todo», dijo Araujo. Ortega añadió: «Sofía no es solo una compañera, es una amiga. Y la PPL nos permite volver a compartir la pista. Es una competición diferente, y eso me encanta».

La emoción fue compartida por otras duplas destacadas como Vero Virseda y Claudia Jensen (San Diego Stingrays) y Tolito Aguirre y Pablo Lijó (Los Angeles BEAT), quienes elogiaron el espíritu de equipo relajado pero competitivo que distingue a la PPL.

«Es un ambiente completamente diferente», dijo Jensen. «Nos reímos, animamos, aprendemos y competimos con intensidad. Y a la afición le encanta». Lijó coincidió: «No solo juegas, vives cada punto, incluso desde el banquillo. La adrenalina es inagotable».

Para Mike Dorfman, CEO de la PPL, «lo que presenciamos en San Sebastián fue más que un torneo: fue un momento decisivo para la Liga. La energía, la emoción, la conexión entre afición y jugadores… era exactamente para lo que se creó la Pro Padel League. Nuestra misión siempre ha sido reinventar la experiencia del pádel: no solo como deporte, sino como un espectáculo en toda regla. Este evento demostró que el pádel por equipos no solo es viable, sino también increíblemente poderoso. Ver a jugadores de diferentes orígenes reunirse, competir con pasión y crear una química genuina frente a un público que agotaba las entradas da sentido a todo nuestro trabajo. La PPL no solo está creciendo, sino que está transformando la forma en que el mundo ve el pádel».

Aficionados en el centro de la acción

Más que simples espectadores, los aficionados de San Sebastián formaron parte del espectáculo. Con un ambiente vibrante en las gradas y jugadores interactuando libremente con el público, la PPL convirtió cada partido en una experiencia. «El pádel nunca se ha sentido tan vivo», dijo un aficionado. «Esto no es solo un partido, es un evento. Hay tensión, dramatismo y celebración en cada jugada».

Otros destacaron la espontaneidad y la imprevisibilidad: «Se nota que los jugadores se sienten más libres. Eso hace que los partidos sean más espectaculares, más reales». La edición de San Sebastián marcó un antes y un después para la liga. La Pro Padel League está redefiniendo la forma de jugar, ver y celebrar el pádel. Con su formato único, su vibrante ambiente y sus atletas de talla mundial, la PPL se consolida como un evento deportivo imprescindible en el calendario mundial.

La PPL volverá a la acción en Guadalajara (México) donde viaja la liga por primera vez. La cita es del 14 al 17 de agosto. Toda la emoción de la Pro Padel League.