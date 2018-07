Balonmano Priscila Dos Santos y Judith Sans, refuerzos de lujo para el Bera Bera Priscila Dos Santos y Judith Sans, junto a una portería ayer en el Gasca en su presentación como jugadoras del Bera Bera. / ARIZMENDI La pivote catalana vuelve al club tras su experiencia en el Midtjylland danés y la lateral brasileña llega del Korona Kielce polaco ENRIQUE ECHAVARREN Sábado, 28 julio 2018, 14:38

«Conseguí el triplete cuando llegué al Bera Bera y quiero ganarlo de nuevo». Esa es la declaración de intenciones de Judith Sans, pivote tarraconense de 24 años que regresa a la disciplina del club donostiarra tras su experiencia en el Midtjylland danés. Sans ejerció la cláusula que figuraba en su contrato y emprendió en diciembre la aventura. «Ha sido una experiencia muy positiva, increíble. He tenido la oportunidad de jugar los cuartos de la Champions League y de compartir vestuario con jugadoras como Kristiansen. Tenía muy claro que si algún día salía al extranjero, lo haría para disputar una buena liga, competitiva, pero estoy muy contenta de volver a casa», dice la catalana, que ha firmado por una temporada.

Reconoce haber aprendido «muchísimo». En primer lugar «un idioma nuevo» y lo que más valora es que «siendo tímida como soy, he perdido mucha vergüenza, he sabido confiar en mí misma». Pero no solo ha mejordo en el plano anímico, también en el deportivo. «Cuando llegué a mi nuevo equipo me encontré que era la única pivote -una estaba lesionada y la otra acababa de ser madre-, por lo que era necesario estar siempre al cien por cien en todos los partidos. Siempre había algo en juego, ya sea Champions o playoffs de Liga. He podido jugar muchos minutos y he mejorado mucho en ataque».

Sans abandonó Bidebieta con la etiqueta de mejor defensora de la Liga. «Disfruto mucho defendiendo, es cierto, pero también me gusta atacar. He demostrado que sé hacerlo». Desvela a continuación que fue ella quien tomó la iniciativa para regresar. «Llamé a Tati Garmendia -responsable de la sección de balonmano del Bera Bera- por si existía la posibilidad de volver. La decisión fue mía».

LAS FRASES

«En Polonia marcaba una media de cuatro goles por partido; quiero que aquí sean diez por lo menos» Priscila Dos Santos Lateral

«Quiero volver a ganar el triplete, como hice en mi primer año en el Bera Bera» Judith Sans Pivote

A pesar de no haber coincidido con su nuevo entrenador, Imanol Álvarez y de desconocer sus métodos de trabajo, ve al equipo «motivado, con ganas de hacer bien las cosas y de ganar títulos. Es como empezar de nuevo. Esperamos que la temporada nos vaya muy bien a todos».

Ni palabra de castellano

Mientras Sans se mostraba muy suelta entre los micrófonos, Priscila Dos Santos permanecía en un segundo plano, arropada por su compatriota y nueva compañera Adriana Cardoso, que ejerció de traductora. La lateral derecha brasileña no habla castellano, de momento. Aún así, transmitió buenas sensaciones y, sobre todo, ambición. «Me encantan la comida, el clima y las personas que hay aquí. El ambiente es muy similar al de Brasil. Estoy como en casa».

La brasileña, que en noviembre cumplirá 25 años, señala que «el Bera Bera es un club con mucha tradición, tiene mucha historia. Sé que la temporada pasada ganó la Liga. Antes de venir le escribí varios mensajes a Adriana para que me adelantara cómo eran los entrenamientos, los horarios. Me dio muy buenos consejos. Siempre está dispuesta a ayudarme».

Recala en Donostia procedente del Korona Kielce polaco, donde la temporada pasada disputó 23 partidos y marcó 80 goles -casi cuatro por partido-. Quiere mejorar esas cifras. «Estaría bien lograr por lo menos diez por partido. He empezado a entrenarme desde los nueve metros».