Prieto O'Mullony y Etxeberria muestran su ambición a tres días de empezar la pretemporada

BEÑAT ARNAIZ Viernes, 26 julio 2019, 12:34

Esta vienes María Prieto O'Mullony y Ainhoa Etxeberrria han sido presentadas como nuevas jugadoras del Super Amara Bera Bera. Lo han hecho en la pastelería Aramendia de la Plaza Gipuzkoa de San Sebastián junto a Álex Nogués, que será el segundo entrenador del equipo esta temporada y acompañará en el banquillo a Imanol Álvarez.

La lateral derecho Prieto O´Mullony no podrá empezar la pretemporada junto al resto de sus compañeras porque está en proceso de recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda que sufrió en marzo. «Lo afronto como un reto», ha declarado la zamorana de 21 años. «Llevo cuatro meses, en el quinto mes y medio podría empezar a trabajar con el grupo, pero tampoco me he puesto fecha. Voy sin prisa, poco a poco y que todo salga bien».

Por parte de Etxeberria, vuelve a San Sebastián y al Bera Bera después de estar tres años en Bilbao, donde ha estudiado Medicina. Formada en la cantera donostiarra, ya la temporada pasada empezó a entrenar durante los últimos dos meses de competición y este año va a compaginar la Liga Iberdrola con el cuarto curso de sus estudios universitarios. «El reto más grande que tengo es afrontar cuarto de Medicina, y en el balonmano intentaré disfrutar y aprender todo lo posible, es a lo que aspiro este año. Hasta ahora compaginarlo ha sido difícil, pero no es algo imposible. Se trata de organizarse y echarle muchas ganas».

El lunes empieza la pretemporada de las vigentes campeonas de Copa y subcampeonas de Liga con doble sesión de entrenamiento, los ejercicios físicos los completarán en el miniestadio de Anoeta y el primer contacto con la pista será en el Gasca.