Las preparatorias dan lustre a la jornada 'Alternativas' parte con opciones en la tercera carrera. El premio Diputación y el Yeguada Torreduero copan el interés de una atractiva tarde de carreras

Alcanzado el ecuador de julio, la temporada de carreras da otra vuelta de tuerca. Las preparatorias de la Copa de Oro y el premio Yeguada Torreduero sirven de reclamo para algunos protagonistas de postín. Es el caso de 'Bielva' y 'Soupha', dos de las mejores milleras del país que buscan la revancha del premio Baldoria. En las preparatorias del 15 de agosto habrá más nivel en la reservada a los potros, destacando sobre todo 'Gueraty', tercero de un Derby del que se quiere redimir 'Liberri', favorito pero decepcionante aquel día.

En resumen, no le faltan alicientes a la reunión, que volverá a repetir la fórmula de la pasada semana con horario vespertino (17.30 horas). La disputa del premio Diputación de Gipuzkoa fue en otro tiempo una cita ineludible para los candidatos al Oro, entre otras cosas por su extraordinaria dotación, pero los tiempos han cambiado.

La Copa de Oro se empieza a correr desde el momento en el que los caballos pasan la meta del Gran Premio de Madrid. En ese camino las preparatorias arrojarán algo de luz a las notas de los expertos. Sobre todo el Diputación. 'Gueraty' es el que más ha demostrado del lote, pero llega algo corto de trabajos a la cita. Ese factor, unido al peso que concede a sus rivales, lo hacen vulnerable, aunque tiene talento y hambre para superar esos obstáculos. Lo demostró a dos años y también en su campaña clásica. Tanto él como 'Eluan' deberían estar en la gran cita de agosto.

'Federico', en la de viejos

La gran interrogante se cierne sobre 'Liberri'. Las respuestas probablemente no las tengan ni en su entorno, por lo que la pista deberá dictar un veredicto esta tarde. Su Derby fue desconcertante, demasiado como para ser cierto. Su anterior carrera, en la que arrasó a todo un valor seguro como 'Red Man', está sólo al alcance de los elegidos. Si es capaz de dejar atrás los nervios y le gusta San Sebastián, podríamos recuperar a un candidato a ganar el oro.

En la preparatoria de los viejos muchos ojos estarán puestos en 'Federico', que reaparece tras una larga lesión. El pupilo de Enrique León fue tercero de la última Copa y parece el único con capacidad de pelear con los mejores dentro de un mes. Para eso tendría que mostrar hoy una versión que se acerque bastante a su mejor nivel. Su compañero de patio 'Armorial' podría encontrar su particular resurrección en Zubieta, después de haber corrido durísimas carreras fuera de distancia en Madrid. No se puede olvidar que llegó a España con un valor 45 que, aunque puede estar algo inflado, no lo alcanzó por casualidad.

La tarde será intensa en emociones, que no serán menos en el premio Yeguada Torreduero. 'Alternativas' ganó la prueba de referencia hace un mes en este circuito, pero a la cita de esta tarde se suman dos grandes amenazas llegadas desde Madrid: 'Soupha' y 'Bielva', que parecen estar un peldaño por encima de sus compañeras de viaje. 'Soupha' era favorita unánime en el Baldoria, pero falló contra pronóstico. Tal vez por el calor. Ha acreditado ser la mejor millera del país y merece otra oportunidad. 'Bielva' lleva toda la primavera amagando. Sus espléndidos remates están llenos de calidad, pero siempre se queda en la orilla.