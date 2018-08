Balonmano De la portería al palco de Artaleku Candidato. Gurutz Aginagalde, ayer en el polideportivo irundarra tras hacer pública su candidatura a la presidencia del Bidasoa. / F. PORTU El irundarra Gurutz Aginagalde confirma que se presenta a la presidencia del Bidasoa BORJA OLAZABAL Miércoles, 15 agosto 2018, 09:12

La posibilidad de que Gurutz Aginagalde se presentara como candidato a la presidencia del Club Deportivo Bidasoa llevaba varios meses en la calle. Hasta ayer era un rumor, pero el propio Gurutz confirmó en rueda de prensa que da un paso al frente para intentar llevar las riendas como presidente del club que le formó y le vio nacer como jugador de balonmano profesional.

El irundarra, que sigue en activo defendiendo la portería del Balonmano Logroño, compareció en solitario para reconocer que «mi nombre lleva en las calles de Irun un tiempo. Al final del año pasado empecé a pensar en la posibilidad de presidir al Bidasoa y en marzo tomé la decisión».

También añadió que «lo primero que hice fue comunicárselo a la directiva del Logroño y al actual presidente del Bidasoa, José Ángel Sodupe, al que quiero agradecer todo el trabajo que ha hecho para devolver al club a la Liga Asobal. Quiero anunciar que me presento a presidente con un grupo de trabajo en el que hay gente muy profesional en todas las áreas y que vamos a trabajar para darle lo mejor al Bidasoa».

Gurutz no quiso dar nombres de su plancha, ya que «esta rueda de prensa es solo para confirmar que me presento», pero sí dejó caer algunas de las líneas maestras por las que se guiará su proyecto al frente del club amarillo.

Gurutz Aginagalde DNI Nacido en Irun el 26 de octubre de 1977. Es portero y pasaría de las canchas a los despachos. Trayectoria Formado en las categorías inferiores del Bidasoa, jugó en el club irundarra hasta el año 2005, cuando fichó por el Balonmano Logroño. Va a jugar su decimocuarta campaña en Logroño, donde es el capitán. Debutó como internacional absoluto en Irun en 2017. Candidatura Defiende un proyecto basado en la guipuzcoanización deportiva, social y económica.

Uno de sus grandes objetivos será que «el Bidasoa sea mucho más guipuzcoano. Esto nos permitiría ser una referencia para nuestra cantera y para el balonmano del territorio en general. Hay mucho talento guipuzcoano desperdigado por la Liga Asobal y por Europa y tenemos que hacer un esfuerzo para que estos jugadores vuelvan a casa. Si lo conseguimos, seríamos un club mucho más sostenible en lo económico y más ilusionante en lo social. La norma tiene que ser que los grandes jugadores guipuzcoanos estén en el Bidasoa».

Nombres como los de Imanol Garciandia, Erik Balenziaga, Mikel Agirrezabalaga, Iñaki Peciña o Ander Ugarte vienen rápidamente a la mente de cualquiera, pero sobre todo el de su hermano Julen Aginagalde. «Está desde el primer día al tanto de todo. Es socio del Bidasoa, tiene una gran trayectoria como jugador y me está ayudando en todo. Su punto de vista es muy importante para mí».

Social y económico

La apuesta de guipuzcoanización no irá solo vinculada a lo deportivo, también a lo social y a lo económico. El candidato a presidente explicó que «la cantera guipuzcoana es excepcional y el trabajo que hacen los clubes está a la vista. No hay que cambiar nada en ese sentido, solo recuperar la buena relación con otros clubes, empezando por el Hondarribia, que es el que tenemos más cerca. Cuanto mejor estén el resto de clubes de Gipuzkoa, mejor para el Bidasoa, y cuanto mejor esté el Bidasoa, mejor para el resto de clubes».

Y en lo económico, apuntó que «lo primero es el saneamiento total y conseguir recursos propios para no depender tanto como ahora de las instituciones. Me he reunido con muchas empresas y las vías están abiertas».

Por este camino quiere ir un Gurutz Aginagalde que tiene un año de contrato con Logroño. «Renové porque Sodupe acaba mandato al término de la próxima temporada, pero se han adelantado las elecciones a final de este año. Yo tengo todo hablado con Logroño y las decisiones están tomadas. Nos falta saber fechas concretas de las elecciones para cerrarlo todo».

Gurutz es el único candidato oficial, aunque todo apunta a que habrá elecciones en diciembre porque el actual vicepresidente, Iñaki Emaldi, también se presentará.