El poder de Urra vuelve a imponerse en la Igeldoko Harria

Este sábado, la Plaza de la Trinidad fue escenario, una vez más, de una tarde histórica. Mikel Lopetegi 'Urra' volvió a demostrar que está un ... paso por encima del resto y completó 18 alzadas para lograr su tercera Igeldoko Harria consecutiva —él mismo ostenta el récord con 20, logrado en la edición anterior—. La piedra, de 133,4 kilos exactos y extraída de los acantilados de Igeldo, puso a prueba a siete harrijasotzailes en excelente forma física, entre los cuales uno brilló con luz propia. En el pesaje se palpaba el nerviosismo: en caso de empate en el número de levantamientos, el peso de cada participante sería el factor decisivo para proclamar al vencedor. Pero no hizo falta.

Ya lo advirtió Joxe Ramon Iruretagoiena 'Izeta II', preparador de los dos favoritos de la tarde, Mikel Lopetegi y Paulo Azpiazu: «La humedad va a ser un factor clave». La piedra, más resbaladiza que en la pasada edición, y el desgaste del zarauztarra tras competir un día antes en Mallabia, le impidieron superar su propia marca. Eso sí, salió desde el principio con todo lo que tenía, ya que al cumplirse el tercer minuto, el zarauztarra llevaba ya 11 alzadas. Al finalizar la prueba, los aficionados que abarrotaron la Plaza de la Trinidad, junto a los privilegiados con vistas desde la terraza de la Cofradía Vasca, se pusieron en pie y dedicaron una gran ovación al vencedor de la tarde.

El segundo clasificado fue Paulo Azpiazu. El harrijasotzaile empezó la prueba a un ritmo muy bueno, con 5 alzadas casi en el primer minuto, pero pagó el esfuerzo del principio y puso fin a su participación con una marca de 17 alzadas. El deportista ha cambiado su técnica desde la primera vez que participó y eso le ayudó a subirse al segundo escalón del podio. El top 3 lo completó Beñat Tellería con 15 alzadas.

Competición femenina

En la Uliako Harria, también la zarauztarra Ainitze Zumeta protagonizó una gesta que quedará grabada en la historia. En su cuarta edición, la harrijasotzaile no solo se enfrentó a la piedra con firmeza, sino que impuso un nuevo récord al completar 23 alzadas. Ella misma poseía la anterior marca, con 21, y ayer a un ritmo frenético desde el inicio de la prueba —los tres primeros levantamientos en apenas 35 segundos—, logró superarse. La destreza y la fuerza que mostró en cada intento pusieron al público en pie, que no dudó en rendirse ante la deportista que arrasa allá donde va. La segunda clasificada fue Lierni Osa, que llegaba a la cita en un gran estado de forma y cerró su participación con 21 alzadas —con una media cercana a 4 levantamientos por minuto—. Los asistentes también la ovacionaron, después de verla superar su propia marca —17 levantamientos— y acabar destrozada. El podio lo completó Maddi Guesala con 19 alzadas. Olaia Esnaola igualó la marca, pero la azpeitiarra se quedó fuera del top 3 debido a que pesaba 17 kilos más que la zarauztarra.