Ainitze Zumeta protagonizó una gesta que quedará grabada en la historia.

Ainitze Zumeta protagonizó una gesta que quedará grabada en la historia. Sara Santos

El poder de Urra vuelve a imponerse en la Igeldoko Harria

Los zarauztarras Mikel Lopetegi 'Urra' y Ainitze Zumeta se proclaman vencedores de la Igeldoko Harria y Uliako Harria con 18 y 23 alzadas, respectivamente

Xabi Manzanares

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:44

Este sábado, la Plaza de la Trinidad fue escenario, una vez más, de una tarde histórica. Mikel Lopetegi 'Urra' volvió a demostrar que está un ... paso por encima del resto y completó 18 alzadas para lograr su tercera Igeldoko Harria consecutiva —él mismo ostenta el récord con 20, logrado en la edición anterior—. La piedra, de 133,4 kilos exactos y extraída de los acantilados de Igeldo, puso a prueba a siete harrijasotzailes en excelente forma física, entre los cuales uno brilló con luz propia. En el pesaje se palpaba el nerviosismo: en caso de empate en el número de levantamientos, el peso de cada participante sería el factor decisivo para proclamar al vencedor. Pero no hizo falta.

