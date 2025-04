Gipuzkoa tiene clasificados a dos piragüistas en aguas bravas y casi un tercero en pista para la incierta cita de Tokio 2020

iñigo aristizabal Jueves, 19 de marzo 2020, 07:37 | Actualizado 13:18h. Comenta Compartir

En estos días extraños, todos los deportistas, sean o no profesionales, están sin poder hacer lo que les gusta. En el caso de los piragüistas se están perdiendo también el contacto con la naturaleza que les proporciona su disciplina pero, sobre todo, el ritmo en su preparación para las competiciones futuras. Toca esperar. Paciencia y entrenamiento en casa mientras se resuelve la crisis sanitaria.

Y, en el horizonte, los Juegos Olímpicos de Tokio, que a día de hoy se mantienen, aunque habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Clasificados para los mismos están la lasartearra Maialen Chourraut y el irundarra Ander Elosegi, que van cada uno a por su cuarta participación. También en slalom, la irundarra Klara Olazabal debía pelear la plaza de C-1 con la catalana Nuria Vilarrubla en abril. Allí esperaba estar el donostiarra Joan Crespo, si se resuelve el conflicto en la categoría de K-1.

También en abril están programados los selectivos de pista. Para el zumaiarra Iñigo Peña debería ser el refrendo a la plaza que para la federación consiguió el año pasado y la pasaitarra Begoña Lazcano iba a buscar en ellos su última opción.

Así pues, Gipuzkoa tiene clasificados para Tokio a dos piragüistas, un tercero que casi lo está y dos más que sueñan con estrenarse. Entre los tres primeros, hay opiniones diversas sobre los próximos Juegos Olímpicos.

Maialen Chourraut «No quiero quemarme pensando en si habrá o no habrá Juegos»

Ampliar Chourraut . Tres veces olímpica, logró la medalla de bronce en 2012 y la de oro en 2016.

En La Seu d'Urgell, donde vive hace años, a Maialen Chourraut la orden de confinamiento le llegó justo después de «una semana de mucho entrenamiento. El domingo estaba hecha polvo. Por un lado pensé en que quería ir al canal a aprovechar el último día, pero por otro no podía».

En estos primeros días solo ha salido un par de veces para hacer la compra y sabe que «en casa no voy a poder hacer maravillas, pero algo tendré que hacer. La idea es perder la forma lo menos posible, pero para nosotros no ir al agua supone un freno muy grande».

La lasartearra tiene claro que «no voy a perder tiempo en pensar a ver si se van a celebrar los Juegos Olímpicos o no. Es algo que no me lleva a ningún lado y que solo puede quemarme, hacerme sentir mal». En ese sentido, considera que «ahora tenemos que estar tranquilos, ponernos rutinas y disfrutar de las cosas buenas, como jugar con los hijos».

Ya había ido a entrenar a Tokio dos veces y tenía previstos otros dos o tres viajes antes de los Juegos, además de una estancia en Londres y el Campeonato de Europa. Ahora todo está en el aire. Chourraut ya ha participado en tres Juegos Olímpicos y tiene las medallas de oro de Río'2016 y la de bronce de Londres'2012.

Ander Elosegi «Veo bastantes opciones de que se aplacen los Juegos Olímpicos»

Ampliar Elosegi . Ha sido dos veces cuarto y una octavo y va a por su cuarta participación. Reuters

A Ander Elosegi le cogió el inicio de la crisis volviendo de Londres, donde participó en unos entrenamientos y ahora está «en casa, con ganas de salir pero sin poder, como todos». El irundarra lamenta que «en nuestro deporte no hay un ergómetro o algo como una bicicleta estática. Estamos bastante limitados para poder entrenar y lo único que podemos hacer es algo de ejercicio en casa. Pesas, abdominales...».

Es pesimista en relación a los próximos Juegos Olímpicos. «Veo muchas opciones de que se suspendan o se aplacen. Están mandando el mensaje de que sí habrá, pero ves la realidad y cuesta creerlo». Va a por su cuarta participación, después de haber sido cuarto tanto en Pekín'2008 como en Londres'2012 y octavo en Río'2016.

La próxima semana debía viajar a Tokio por tercera vez desde que en septiembre confirmó su billete olímpico, pero ese desplazamiento, al igual que el resto de la planificación, han quedado suspendidos.

Iñigo Peña «Parece que se va a paralizar todo, pero el mundo es grande»

Ampliar Peña . El zumaiarra se estrenó como olímpico en Río'2016 y quiere repetir experiencia. Sara Utrera

Iñigo Peña no tiene tan claro que se vayan a aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio. «El epicentro del coronavirus está en Europa, pero por ejemplo la semana pasada en Australia han hecho sus pruebas de selección sin problemas. Aunque a nosotros nos parezca que se va a paralizar todo, el mundo es grande y puede pasar de todo. El COI dice que adelante y Japón lo tendrá todo preparado».

Al zumaiarra le ha pillado la crisis «a contrapie. El miércoles de la semana pasada ya cerraron la residencia Blume -lleva en Madrid desde 2006- y ahora estoy recluido en casa, haciendo lo que puedo. Algo de gimnasio y de ergómetro», que sí existe en su modalidad. Peña tiene la esperanza de que «el Consejo Superior de Deportes o el Gobierno den permisos especiales a los deportistas, como se ha hecho en otros países».

Peña ya participó en la anterior cita olímpica, logrando un diploma, y debía ratificar su billete para la próxima en los selectivos del mes de abril. Junto con el toledano Paco Cubelos logró la plaza en K-2 1.000 metros, pero era para el país. En esas pruebas partirán con cierta ventaja por haber conseguido el billete y por haber hecho el ciclo olímpico.