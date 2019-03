Hockey hielo «Pido que el arbitraje ni nos de, ni nos quite» Rueda de prensa de los entrenadores y jugadores de los equipos masculino y femenino del Txuri Urdin de hockey hielo / Michelena El Txuri Urdin, ante la final por la Liga El entrenador del Txuri cree que si el equipo ofrece la versión de la fase regular y no es perjudicado por el arbitraje, puede ganar el título GAIZKA LASA Miércoles, 13 marzo 2019, 11:48

El entrenador del Txuri Urdin de hockey hielo, Tito Marcelino, ha señalado que el quinto partido que su equipo jugará el sábado (21.30) en el palacio de hielo de Amara contra el Puigcerdá será «la final de las finales». Ha asegurado que «vamos a darlo todo en el hielo y espero que vaya bien». El hecho de llegar al quinto partido tras un empate a dos en la serie de la final supone, según el míster, «más que un aviso, que mucha igualdad». Ha reconocido que «ya sabíamos que no iba a ser fácil» y que este tipo de partidos «se decide por pequeños detalles».

Para el técnico, «los cuatro partidos anteriores hemos estado un poco por encima, pero en la final eso no sirve. Lo que vale es lo que pase el sábado, empezamos cero a cero y la igualdad es grande». Al ser la cuarta final consecutiva del conjunto guipuzcoano, Tito Marcelino considera que «deberíamos tener más experiencia que ellos».

El míster se ha referido a la cuestión del arbitraje, después de que el último partido en Puigcerdá lo dirigiera precisamente un colegiado de la localidad ilerdense. «Lo que pido es que la cuestión del arbitraje, que nos ha hecho un poco daño hasta ahora, ni nos de ni nos quite. Con eso ya tenemos algo ganado. Creo que el arbitraje no ha sido justo con nosotros en esta serie», ha rematado con contundencia, añadiendo incluso que «parece que no sienta muy bien que el Txuri gane tres años seguidos». No obstante ha afirmado que «tenemos que centrarnos en jugar. Si no nos dan ni nos quitan, y si jugamos como en la fase regular, tenemos posibilidades».

Para no conceder confianzas, ha advertido de que «el factor cancha para mí no tiene mucha influencia. El público de San Sebastián no es de los que apriete muchísimo. Sabemos que nos van a apoyar y los jugadores prefieren jugar en casa, sobre todo una final, pero no creo que eso influya mucho en el juego».

No ha ocultado que perder «sí sería una pequeña decepción». Ha explicado que «desde el principio no teníamos claro dónde íbamos a estar porque había muchos cambios, pero según pasaban las jornadas nos hemos dado cuenta de que podíamos estar ahí. En la fase regular hemos sido el equipo más fuerte, pero ahora, con el quinto partido en casa, sí sería una pequeña decepción perder. Anadie le gusta perder». De todas formas, ha asegurado que estar «cuatro años jugando la final es un orgullo».

No habrá grandes secretos en la gran final, pero Marcelino sí ha adelantado que «un factor importante serán las porterías. En hockey sobre hielo la actuación del portero marca mucho». Por lo demás, ha aconsejado «centrarnos en nosotros mismos. No preocuparnos en el otro equipo. Olvidarnos de si estamos un poco por encima o por debajo. Hay que salir al doscientos por cien. Ellos se juegan menos que nosotros, ya que vienen de quedar quintos el año pasado, menos presionados. Pero a mí la presión siempre me ha parecido buena».

Las últimas referencias son positivas para el Txuri tras ganar en Puigcerdá el domingo a domicilio. Marcelino ha reconocido que «siempre es importante pensar que el último partido lo hemos ganado y ganado bien. Eso está en nuestra cabeza y en la de ellos. Además, es el partido donde más diferencia ha habido. Pero lo más importante es que aún con el partido ganado, los jugadores no bajaron los brazos y pelearon como si fueran perdiendo».

El jugador Ander Arrarás ha señalado que «la mentalidad tiene que ser la misma y el objetivo es el de ganar, dejar los nervios a un lado y pensar en la importancia de la final. Lo más importante es tener esa presión, a la que el equipo ya está acostumbrado. El primer fin de semana nos vimos un poco apagados, ahora tenemos que dar el do de pecho y conseguir la victoria». Para Arrarás «durante todo el año hemos trabajado bien, pero ahora llega el momento. No falta motivación y aunque físicamente estamos agotados ahora es cuando tenemos que dar lo mejor de nosotros».

Según el jugador del Txuri, «vamos a tener que meter velocidad al partido porque si empezamos con potencia ellos irán bajando». Arrarás sí que ha considerado que «tenemos ventaja de jugar en casa. Agradecemos mucho el apoyo del público y ahora es cuando más lo necesitamos».

Por su parte, el equipo femenino arranca también el sábado (15.00) la serie de la final contra el Majadahonda. Su entrenador, Koldo Sáenz, ha recordado que «el logro está ahí y llegar a la final es histórico, pero ahora quiero más. Siempre tenemos esa ambición. Las chicas se han ido dando cuenta de que trabajando han llegado hasta final. Ha sido progresivo. Han creído en ellas. Han creado un conjunto compacto. Son conscientes de que trabajando así no sabemos dónde está el límite».

Reconoce que el rival es superior por juego. «El Majadahonda está a otro nivel. Pero el Sumendi también tenía mejores jugadoras aunque la homogeneidad y creer en ellas llevó a nuestras chicas a ganar. Por eso las cosas están abiertas. El Majadahonda es un equipo superior pero los partidos hay que jugarlos». Ha explicado que «los equipos asentados están acostumbrados a ganar y cuando las cosas se complican, desconocen ese factor. El nuestro está más acostumbrado a ganar, perder y remontar».

El míster ha recordado que el Txuri ha sido «el equipo que más daño le ha podido hacer el Majadahonda. Confío en el plus de motivación de llegar a la final y creo que será una final interesante».

La jugadora Oihana Zaldua ha afirmado que «estamos que no nos quitamos la sonrisa de la cara. Hemos creído, nos hemos hecho amigas de la presión y esta fase ha estado muy bien para prepararnos para la final. No esperábamos llegar tan lejos pero es posible. El tiempo dedicado a crear unión ha sido importante. Nos hemos dado cuenta de que si cinco trabajan en el hielo y otras diez en el banquillo, todo es posible».

Zaldua ha remarcado que «hemos aprendido a gestionar la presión. Se puede hacer daño a este equipo por ahí. Ellas no han tenido competencia y no les ha costado ganar. Ante las dificultades nosotras nos crecemos y otros equipos se hunden. Es nuestro punto fuerte ahora».

La jugadora de la cantera es optimista para el futuro. «Acabamos de empezar. Somos muy jóvenes y tenemos chicas por detrás. Estamos plantando la semilla y esperamos que sigamos regándola hasta que crezca algo bueno».