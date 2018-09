Caballos Penúltimo sorbo de la temporada en el hipódromo 'Captain Moonlite'. / P. MARTÍNEZ Los mejores sprinters del verano se enfrentan en el premio Grupo Carrus, con 'Captain Moonlite' como claro favorito IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 1 septiembre 2018, 09:21

A la espera de una nueva irrupción de los mejores fondistas en el Gran Premio de San Sebastián de la clausura, el hipódromo reserva hoy sus focos para los sprinters. La cita más veloz del periodo estival contará con la cobertura de PMU, que vuelve para cubrir las dos últimas reuniones del mitin que se disputarán en horario matinal (11.35 horas).

Aunque parezca rocambolesco, los valores más altos del turf español son actualmente de los sprinters. La tendencia ha variado algo en los últimos tiempos, pero era impensable que coincidieran en el tiempo tres estrellas como 'Antonella', 'Presidency' o 'Abrantes'.

Ninguno de ellos estará hoy en Donostia, pero sus duelos de esta primavera nos han abiertos los ojos para valorar como merece el enorme espectáculo que ofrecen este tipo de carreras. La cita de hoy no es equiparable a las feroces luchas primaverales, pero echar la vista atrás y repasar los últimas ediciones de la prueba nos lleva a encontrarnos con duelos emocionantes y resoluciones dignas de ser contadas. 'Totxo', 'Kiri Sunrise', 'Oromo' o 'Itaqui', sin ser súper campeones, han dado goce y disfrute a la afición retando al cronómetro.

La cita de hoy contará con el añadido de una pista que, ante la escasez de lluvias, primará aún más la velocidad punta. El que anda sobrado de explosividad y velocidad punta es 'Captain Moonlite', segundo de la pasada edición, que llega a Donostia tras sumar cinco victorias consecutivas. El veterano gladiador de Blas Rama tiene 17 victorias en su palmarés y es el caballo más ganador del turf nacional.

De todos modos, no le faltarán rivales para incomodarle. El principal, 'Angel Down'. Cuarto del Gobierno Vasco, baja a una distancia que no aborda desde que era un dos años, pero ya ha demostrado ser muy competitivo en 1400 metros. Si Grosjean consigue que no lo saquen de paso, en el duelo cuerpo a cuerpo tiene todas las de ganar. No serán pocos los boletos de apuestas en los que aparezca el nombre de 'Nisham', quinto del Carudel y tercero en la consolatoria de la gran milla. Tiene condiciones de sprinter y, aunque su valor puede ser un peldaño mas bajo que el de los dos favoritos, si le sale su carrera a nadie debería extrañarle verle con el laurel. El otro punto de interés del día estará en la milla reservada a los elementos nacionales. Dos contrastados veteranos como 'Delfmar' y 'Dagoberto' serán el exigente examen que deberá superar un cada día mejor 'London Calling'. Si la prueba se disputase en algún metro más, el ganador estaría cantado, pero sobre 1600 metros los especialistas pueden buscar las cosquillas. En cualquier caso, el duelo a tres resulta del todo atractivo, sin olvidar al Militar 'Nebro' que no perdonará errores.