Herri kirolak El pentatlón vasco vuelve a escena Arria VI, Txapartegi, Gisasola (arriba), Zaldua, Arria V y Mugertza. / JOSEBA URRETABIZKAIA El ganador se convertirá en el deportista más completo de Euskadi | Seis deportistas se medirán en cinco modalidades del herri kirolak, mañana en Azpeitia (22.00 horas), en una competición que no se disputa desde 1990 IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 28 septiembre 2018, 07:04

La plaza de toros de Azpeitia acogerá mañana, a partir de las 22.00 horas (ETB1), la sexta edición del Campeonato de Euskadi de Pentatlón vasco del deporte rural. Es una competición que sale de su letargo de 28 años, ya que en 1990 se disputó por última vez. Se realizó de forma intermitente en la década de los 80. Inazio Orbegozo 'Arria II', Joxemari Olasagasti y Anjel Arrospide fueron los ganadores en esas cinco ediciones y el campeón de Igeldo ganó en tres de ellas, incluida la última en 1990. La primera edición se la llevó Arria II y precisamente su hijo Xabier Orbegozo 'Arria V' ha sido el principal impulsor de recuperar una especialidad espectacular.

El pentatlón vasco consta de cinco pruebas y, en el siguiente orden, deberán levantar 25 veces una bola de 100 kilos, realizar la giza proba con una piedra de 400 kilos sobre dos plazas de 28 metros cada una, cortar tres kanaerdikos, cubrir seis plazas con las txingas de 50 kilos y correr tres kilómetros alrededor de la plaza. Las cinco sin parar. El pentatleta que menor tiempo emplee en realizar las cinco pruebas resultará el ganador.

Las cinco pruebas se realizan sin parar desde la primera hasta la última y la clasificación toma en cuenta el tiempo total. Levantamiento de piedra 1 La primera prueba es el levantamiento de piedra En esta sexta edición se utilizará la bola de ocho arrobas o 100 kilos y los pentatletas deberán darle 25 alzadas. Giza-Proba 2 Antes llamado gizon proba, los deportistas van a tener que arrastrar una piedra de 400 kilos hasta completar dos plazas Cada plaza tiene 28 metros.Aizkolaritza 3 El trabajo que se realiza en tercer lugar es cortar troncos Esta vez van a tener que cortar tres kanaerdikos en horizontal.Txingas 4 La penúltima prueba del pentatlon es la de trasladar dos txingas, de 50 kilos cada una, hasta completar seis plazas. Carrera a pie 5 Es la que cierra el pentatlón vasco y supone recorrer 3 kilómetros Dar 30 vueltas, en una cuerda de 100 metros en la plaza de toros.

Seis serán los deportistas inscritos. Divididos en dos tandas de tres tratarán de ganar una competición de prestigio y muy vistosa. En la primera tanda se medirán Xabier Orbegozo 'Arria V' de Errezil, Aritz Azpiazu 'Arria VI' de Azpeitia y Luis Txapartegi de Aizarna. Jon Gisasola 'Zelai V' de Mallabia, Xabier Zaldua 'Gurrutxazpi' de Zumarraga y Aratz Mugertza III de Mutriku lo harán en la segunda.

Una edición abierta

Arria V explica cómo ha sido la historia de esta prueba y las características de la modalidad. «La primera edición, en 1982, la ganó mi padre, y después, en 1983 y 1984, Olasagasti fue el mejor. En 1985 ganaría Arrospide y tras un parón de cinco años de nuevo Olasagasti se llevó la txapela. Es una prueba espectacular donde ver a un aizkolari levantar piedras o a un harijasotzaile cortar troncos llama la atención y se ven muchas alternativas. Es verdad que en los años 80 aizkolaris como Olasagasti, Arrospide o Larretxea estaban a la altura de los mejores harrijasotzailes incluso levantando piedras. Participaban en exhibiciones y estaban muy entrenados y preparados con la piedra».

Para la sexta edición Arria V ve una prueba muy abierta. «La incertidumbre es total y hay que ver cómo nos amoldamos a las diferentes especialidades». El de Errezil era el favorito indiscutible, pero reconoce que no llega en su mejor momento. «En los tres meses que he tenido para prepararme me he pasado un mes y medio parado por una rotura fibrilar en el biceps. Levantando la bola de ocho arrobas me lesioné y tras recuperarme me volvió a dar un segundo tirón. Llego justo, pero lo daré todo. Será a todo o nada, pero tengo que estar sobre el ruedo. Soy el que ha puesto esto en marcha y no puedo fallar. Se lo debo, y si paso bien las 25 alzadas con la bola iré a por todas».

La duración de la prueba no pasará de las dos horas. Según Arria V, cada tanda «tendrá una duración de alrededor de 50 minutos como máximo. Hay que ver si alguien se atasca o no en las pruebas, pero más o menos cada tanda rondará entre los 40 o los 50 minutos. Con el descanso entre tanda y tanda, la prueba se alargará entre la hora 45 minutos y las dos horas».

La cámaras de ETB1 retrasmitirán la competición en directo y la entrada costará 20 euros. «Merece la pena. Hay tres piedras de 400 kilos preparadas, ya que se compite a la vez. Es interesante ver a un aizkolari levantar piedras o en giza proba y a un harrijasotzaile cortar troncos o corriendo. Tres kanaerdikos no es un trabajo largo, pero para el que no es aizkolari sí lo es. Y lo mismo con la piedra. Levantar la bola de ocho arrobas no es un trabajo enorme para un harrijasotzaile, pero para quien no lo es sí que resulta muy exigente».

Olasagasti, el gran dominador

También hay que destacar que los trabajos que se van a realizar en esta edición varían algo respecto a las cuatro primeras ediciones. «No sé si en todas las ocasiones hubo cambios, pero sí que había diferencias en los trabajos. Algún año introdujeron corte en vertical (en 1983 era el mismo trabajo, pero uno de los kanaerdikos se cortaba en vertical), la piedra era diferente y algunos cambios más».

En la primera edición se dieron 20 alzadas a la bola y se cortaron seis kanaerdikos; en la de 1983, el comentado tronco en vertical; en 1984 se cortaron seis kanaerdikos y en 1985 el trabajo de aizkora fue de cinco kanaerdikos. Eso sí, el resto de trabajos se mantienen igual. Y en el último campeonato de 1990, la tercera txapela de Olasagasti, los trabajos fueron iguales a la de este año. Se repiten todos. El de Igeldo necesitó 27 minutos y 20 segundos para terminar los cinco.

Arrospide paró el reloj en 30:15 y Agite en 32:16. En la edición de 1985, la que ganó Arrospide, se cortaron cinco kanaerdikos y la marcas del de Leaburu y del de Igeldo fueron de 33:10 y 33:20 respectivamente. Y en 1984, con seis kanaerdikos en liza el registro de Olasagasti fueron unos 31:58 espectaculares. El de Igeldo era todo un fenómeno en esta prueba y, sin duda, ha sido el gran especialista y dominador del pentatlón vasco.

La esperanza de Arria V es que esta competición tenga recorrido y que se haya retomado para que se celebré con continuidad. «Eso es lo ideal y la intención. Si esta primera edición tiene éxito se puede repetir todos los años». El escenario elegido también varía respecto a las cinco anteriores ediciones. Hasta ahora la plaza de Tolosa había sido elegida y por primera vez será la de Azpeitia la que acoja la sexta edición del pentatlón vasco.