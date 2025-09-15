Paula del Pozo: «El objetivo era volver a tener la sonrisa que tenía»

La triatleta alegiarra ha pasado por el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, ha competido en Copas de Europa, con victoria incluida, y este año ... ha firmado su mejor temporada. La disciplina, competitividad y pasión marcan su carrera.

— Como deportista, ¿cómo se definiría?

— Muy competitiva y alguien que nunca deja de luchar.

— ¿Cómo comenzó en el triatlón?

— Hacía natación y atletismo. Un día, viendo las 'World Series', me entró la curiosidad y empecé a investigar. Me apunté a una toma de tiempos donde tuve las mejores marcas. Para probar participé en el Triatlón de la Mujer de Donostia y me fui introduciendo en este deporte.

— ¿Cuál fue su primera competición internacional?

— La Copa de Europa de Bañolas, con 18 años. Fue un paso importante porque la federación me ayudó a entrar en las listas, después de haber hecho un buen Campeonato de España.

— ¿Cómo vivió esa primera experiencia internacional?

— Fue un auténtico caos. A nivel internacional el ritmo es muy distinto. En España las pruebas son más controladas, pero fuera te enfrentas a triatletas completos, que no flojean en ninguna disciplina. Recuerdo que sufrí mucho al bajarme a correr porque no estaba acostumbrada al ritmo tan fuerte en bici.

— ¿Sintió más presión en esa ocasión?

— Sí. Desde fuera nadie me exigía nada, pero yo misma me puse presión porque quería hacerlo bien. Estaba muy nerviosa y, por inexperta, incluso el desayuno me pasó factura.

— ¿Tiene algún ritual o costumbre antes de competir?

— Depende de la hora de la prueba. Si es por la mañana, desayuno con calma y, antes de entrar a boxes, pongo música o me rodeo de mis compañeras, que me transmiten buenas vibras. Si la prueba es por la tarde, suelo salir a correr 10-15 minutos para activarme. En bici no me suele gustar andar, la dejo lista el día anterior. Después de comer intento dormir una mini siesta de 10-15 minutos, que me relaja mucho y mato tiempo de nervios.

— Estuvo cuatro años en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. ¿Cómo fue esa etapa?

— Fue una experiencia dura, tanto deportiva como psicológicamente. Soy muy de casa, y estar lejos de mi familia y amigos se me hizo difícil con el paso del tiempo. Pero repetiría, porque lo que viví y aprendí no me lo quita nadie. Aprendí a no darle tantas vueltas a las cosas, a convivir con rivales que también eran compañeros de entreno, y a espabilar estando lejos de casa.

— ¿Por qué decidió volver?

— Mentalmente no me encontraba bien y dicen que donde enfermaste no vas a sanar. Los resultados no salían, entré en un bucle negativo y no quería acabar odiando este deporte que tanto amo. Volver a casa fue una decisión muy meditada, pero necesaria para recuperar la motivación y el disfrute.

— Aun así, este año ha firmado sus mejores resultados. ¿Cómo lo ha conseguido?

— Me he rodeado de gente que me ha sumado mucho. El objetivo era volver a sonreír y disfrutar del deporte, volver a tener la sonrisa que tenía. Ha sido duro pasar de entrenar en un grupo a hacerlo muchas veces sola, pero lo hemos sacado adelante. Ha sido mi mejor temporada hasta ahora, un podio nacional, un sexto puesto en el campeonato de España olímpico...todo esto me da motivos para sonreír por esta temporada.

— ¿Qué objetivos tiene a corto plazo?

— El campeonato de España en Águilas (se clasificó ayer en el puesto decimoctavo). Es uno de mis grandes objetivos. Todo lo trabajado en invierno está saliendo poco a poco y estoy convencida de que antes o después saldrán los resultados.

—¿Qué planes de futuro tiene?

—De cara al año que viene el objetivo es hacer alguna competición internacional para seguir dando pequeños pasos, este año he destacado en el ámbito nacional y quiero subir el nivel.

— ¿Qué es lo que le motiva a practicar esta disciplina?

— Disfruto muchísimo del ambiente que se crea en las ligas y en las competiciones de Euskadi. Me hace muy feliz competir aquí rodeada de amigos, conocidos, familia, verles felices a mí me da un plus.