Rugby Patrick Polidori: «Nos jugamos la salvación en el derbi» Patrick Polidori, en Landare. / JOSÉ MARI LÓPEZ Entrenador del Hernani Hernani y Ordizia viven de distinto modo el derbi de Lanadare, donde los locales se juegan la vida y los visitantes lo saben IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Jueves, 4 abril 2019, 08:30

El Hernani se la juega el sábado en Landare en el derbi guipuzcoano. La victoria ante el Ampo Ordizia daría media salvación al equipo y la derrota obligaría casia lo imposible, ganar en la última jornada en el Pepe Rojo al líder, el SilverStorm El Salvador. El entrenador hernaniarra es el primero que es consciente de la importancia del derbi del sábado.

- ¿Cuándo piensa en el derbi del sábado qué le viene a la cabeza?

- Que no hay más, que es la última bala y que nos jugamos el salvarnos en ese partido.

- A principio de temporada aseguraba que había que tener los deberes hechos antes de la última jornada, ya que cerraban la Liga ante El Salvador en su feudo. ¿Mantiene ese pensamiento?

- Sí. Si ganamos este sábado nos salvaremos. La Vila recibe al El Salvador, después visita al Barcelona... esos equipos se están jugando también mucho. El que tiene más hambre es el que se comerá el bocadillo.

- ¿Y el Hernani tiene hambre?

- Mucha hambre.

- ¿Harán falta cuatro o cinco puntos para salvarse?

- Cinco. La Vila puede conseguir puntos de bonus, aunque el empate a puntos nos beneficia.

- En principio que el Ordizia no se juegue nada en la clasificación, en el derbi, les beneficia.

- Quieras o no quieras en un principio el equipo que tiene en juego más cosas tiene una motivación extra. Esa hambre del que hablo nosotros lo tenemos, hambre y necesidad. Aunque para Ampo Ordizia ganar significaría mantener esa dinámica positiva que traen y eso puede ser importante para ellos.

- Perder un derbi nunca gusta.

- Eso es. Ahora mismo están a un nivel muy alto. Además, un derbi nunca gusta perder independientemente de la situación clasificatoria de cada uno.

- ¿Cómo llega el Hernani al derbi?

- Estamos bien. Los dos últimos partidos, contra el Alcobendas y en Santander, han sido buenos. Son equipos fuertes. Los chavales saben que es su último cartucho, esta semana están serios, muy centrados y muy motivados. El último entrenamiento lo hacemos el jueves. Vamos a tomar la medida al campo que puede estar con barro y pesado.

- Los puntos que se salvaron en Santander fueron importantes.

- Nos han dado mucha vida. Empató el Gernika, sacó dos puntos La Vila... Queda una jornada menos y la clasificación está igual. Eso siempre es bueno para nosotros.

- ¿Se sabe cuándo se va a jugar el Gernika-Cisneros?

- Presentaron un recurso y todavía no se sabe. No sé qué va a pasar, pero la resolución de que podían jugar el 1 de mayo fue un error y ahora está condicionando la competición. No se aplicó la ley. Y nos hemos quedado sin fechas con la competición a punto de acabar. Tuvieron tres fines de semana y no se jugó. Al final afecta a la Liga, a La Vila y a nosotros.

- El Hernani está acostumbrado a jugar en esas situaciones límite.

- Ahora es una cuestión de motivación. Hemos realizado una temporada más que buena. Hubo tres o cuatro partidos que se nos escaparon cuando no tenía que haber sido así con decisiones arbitrales más que dudosas. Hemos competido todos los partidos de casa para ganar, salvo quizás contra El Salvador. Fuera también lo hemos hecho en casi todos.

- Se le ve contrariado con el tema arbitral.

- Voy a ser claro. En España no hay un criterio unificado entre los colegiados, cada uno pita diferente en cuanto a criterios. Y después creo que los equipos de abajo somos perjudicados respecto a los de arriba. Y no pondré un ejemplo nuestro, sino del rival. El partido entre Alcobendas y La Vila de finales de febrero era un partido en el que tenía que ganar La Vila.