Rugby Patrick Polidori: «Si nos respetan las lesiones este año sufriremos menos» Patrick Polidori, ayer en Hernani. / MICHELENA Entrenador del Hernani El técnico del Hernani se marca como meta no pasar apuros en Liga y alcanzar las semifinales de la Copa IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 15 septiembre 2018, 09:27

Patrick Polidori cumplirá este año su décima temporada como entrenador del Hernani con el objetivo de mantener otro año al equipo en la máxima categoría. Mañana, primer partido a las 12.30 en Barcelona.

- ¿Tiene ganas de que comience la Liga Heineken?

Einar Arratibel Primera línea Unai Becerra Primera línea Xabier Garmendia Primera línea Eñaut Gorostidi Primera línea Gorka Imaz Primera línea Beñat Iradi Primera línea Eneko Noriega Primera línea Ugaitz Otaño Primera línea Iñaki Otxotorena Primera línea Oskar Astarloa Segunda línea Joseba Jordán Segunda línea Jon Otxotorena Segunda línea Latif Tayea Segunda línea Ander Gutiérrez Tercera línea Mikel Imaz Tercera línea Kepa Mijangos Tercera línea David Pélaz Tercera línea Mikel Pérez Tercera línea Charlie Ternisien Tercera línea Mattin Collado Medio Melé Igor Genua Medio Melé Xanti Muñoz Medio Melé Anartz Elosegi Apertura Iraitz Garmendia Apertura Pello Pérez Apertura Beñat Arizeta Tres cuartos Mikel Bidegarai Tres cuartos Jokin Esnal Tres cuartos Igor Etxeberria Tres cuartos Oier Garmendia Tres cuartos Aitor Lukas Tres cuartos Oier Pardo Tres cuartos Jon Ander Puertas Tres cuartos Simon Ternisien Tres cuartos

- Sí, claro. Hemos entrenado muy bien y las primeras semanas me gustaron. La gente que trabaja en las fábricas en agosto coge vacaciones y no pueden entrenar, pero ahí no se puede hacer nada. Con los dos partidos de pretemporada ante Maule y los 'spoir' de San Juan de Luz quedé satisfecho.

- El equipo acude con bajas al debut ante el Barcelona...

- Oier Garmendia se ha lesionado el tobillo y causará baja durante quince días. Igor Genua todavía no está listo, ya veremos si puede estar dentro de dos semanas. El convenio que tiene con la selección condicionará su presencia.

- ¿Qué pueden aportar las incorporaciones de los hermanos Charles y Simon Ternisien?

- Son jugadores trabajadores y centrados en el rugby. Los chavales ven su actitud y se hacen una idea de lo que es ser un jugador de rugby.

- No son las únicas novedades...

- Así es. También va a jugar con nosotros Oscar Astarloa. Tiene 44 años, pero tiene ganas de jugar en Hernani su última temporada. Trabaja en el monte, con la madera, y se mantiene en forma. Nos va a aportar experiencia. El año pasado perdimos varios partidos por pocos puntos y para esos momentos nos dará tranquilidad y estabilidad. Otra novedad es un pilier argentino. Es amigo de Gorka Imaz y trabaja en Donostia. Nos dijo quería jugar, lo vimos y nos ha gustado mucho.

- El primer viaje a Barcelona, difícil compromiso.

- Es un equipo más potente que el año pasado. Ha incorporado cuatro o cinco jugadores de un nivel físico muy alto y físicamente son fuertes.

- ¿El objetivo es la salvación?

- Sí, pero si las lesiones nos respetan creo que podemos sufrir menos que el año pasado y estar en una zona de la clasificación más tranquila. Además, en el sorteo de Copa nos han tocado La Vila fuera y el Gernika en casa. Tengo la intención de entrar en las semifinales de Copa.

- ¿Le ha satisfecho como ha quedado el calendario de Liga?

- A nosotros nos influye mucho. En diciembre andamos con más problemas y me hubiera gustado jugar contra ellos más hacia el final de la temporada. El último partido nos toca ante el El Salvador en el Pepe Rojo. O sea que tenemos que hacer los deberes antes de ese último partido o no nos salvamos. El último partido tiene que ser un viaje para pasar el fin de semana. El segundo partido, primero en Landare, será contra el Cisneros. Es un partido de nuestra Liga. Les recibimos y en la tercera jornada jugamos fuera contra La Vila. En principio deben ser nuestro termómetro.