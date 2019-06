Montañismo El paseo de Kilian Jornet junto a un precipicio que pone los pelos de punta El alpinista catalán cuelga en Twitter un vídeo grabado mientras corre por la estrecha ladera de una montaña que produce vértigo y miedo a sus seguidores EL DIARIO VASCO Viernes, 14 junio 2019, 18:17

Que Kilian Jornet no tiene vértigo a la montaña no hay ninguna duda si contemplamos el peligrosísimo paseo por uno de sus senderos favoritos que el reciente vencedor de la Zegama-Aizkorri ha colgado en las redes y que pone los pelos de punta. El riesgo es evidente, aunque no para un hombre que responde así cuando le preguntan si teme a la muerte: «La muerte no da miedo, el miedo lo da si atraviesas por ejemplo un alud que se puede romper. Sabes que la consecuencia puede ser desde romperte algo hasta morir. El miedo viene del detalle del peligro en un momento, pero el miedo a morir es el miedo a vivir en cierto sentido. Tu llevas el volante y sabes los riesgos. En la montaña hay que saber cuándo tienes el control, y cuando no lo tienes no debes tener miedo porque puedes tomar decisiones estúpidas».

A tenor de estas imágenes, el catalán parece tener controlada la situación, aunque para quienes las observamos lleguemos a sentir pánico: corre por un sendero rocoso junto a un precipicio y al mismo tiempo graba la escena. De película de miedo.