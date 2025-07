A 'Parting Glass' le gusta verse en El Diario Vasco

Ninguno de los ganadores de ayer está matriculado para correr la gran milla del 17 de agosto. Algo que por otra parte no es ... inusual, pues los rapidísimos 1.400 metros de las preparatorias del Gobierno Vasco abren la puerta a velocistas puros, sprinters que cuentan con una dinamita difícil de contrarrestar. Óscar Anaya sabe que tiene en 'Parting Glass' a un bombardero, por eso lo presentó fresquito y al 100% para ganar por segundo año consecutivo el premio El Diario Vasco.

El alazán correrá en Sanlúcar, tierra de sus propietarios, pero volverá a Donostia en septiembre para atacar el gran sprint de la temporada. Ayer volvió a galopar poderoso desde que se abrieron los cajones y a diferencia de lo que hizo hace doce meses, dominó por el extremo exterior de la pista. La victoria le salió cara a Denisa Sikorová, que utilizó la fusta cinco veces, siendo la cuarta reincidencia, lo que le acarrea una suspensión de seis reuniones sin montar. No estará ni el 10 de agosto ni el día de la Copa de Oro. Victoria con sabor amargo.

No estará 'Parting Glass' en el Gobierno Vasco, pero sí probablemente sus escoltas. 'King of Jungle' ha perdido instinto ganador, pero no se cae de una llegada. El talentoso 'Bruno' volvió a dejar su excelente cambio de ritmo para colgarse el bronce en una distancia demasiado breve, pero acreditando el nivel exigido.

Ampliar Iosu Larrarte, de DV, entrega el trofeo a los propietarios de 'Parting Glass'. José Mari López

Los potros de tres años disputaron una carrera ligerísimamente más rápida que la de los viejos. 'Vamos Niño' firmó un final de carrera que dejó «impactado» a su jockey Nico de Julián. Pasó como un obús a 'Music History' y 'Bin Zarak', que marchaban escapados. El de Jesús López tampoco está matriculado en la gran milla, una distancia excesiva para él, pero a ver quién puede con él en la consolatoria.

La reunión, de nuevo con numeroso público en las gradas, comenzó con el anunciado triunfo de 'Arzua'. Un juego de niños para la potra de Arizkorreta. La que no olvidará el día de ayer es la argentina Evelyn Rodríguez, que hizo su primer doblete el día que se fue al suelo dos veces. Se paseó con 'Sir Polo' y aguantó con uñas y dientes con 'Sweet Wish', con la que perdió el equilibrio una vez pasada la meta. Pudo montar en la de cierre, pero su Empel tropezó aparatosamente, desmontándola en la recta del río.