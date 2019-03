Aguas abiertas Adnan Mustafic y Rebeca Santos, entre los participantes de la Zarautz-Getaria-Zarautz La nueva prueba organizada por Zarautz Balea Igeriketa cuenta ya con 350 inscritos mientras que la prueba tradicional entre Getaria y Zarautz lleva ya 2.300 personas apuntadas ANA VEGA Jueves, 7 marzo 2019, 10:17

El club Zaratuz Balea Igeriketa está más que satisfecho con el ritmo de inscripciones tanto en la tradicional Getaria-Zarautz como en la nueva prueba Zarautz-Getaria-Zarautz. Las inscripciones para ambas competiciones se abrieron el pasado 23 de febrero y ya son 350 los inscritos en la prueba de ida y vuelta (con un límite de 500 participantes) y nada menos que 2.300 personas para la tradicional Getaria-Zarautz que este año cumplirá su edición número 49 y que, al igual que el año pasado, mantiene su límite de participación en 3.000 nadadores.

La primera edición de la Zarautz-Getaria-Zarautz se celebrará el próximo sábado 20 de julio a las seis de la tarde (aprovechando la marea alta) y tendrá salida y llegada en el agua. La prueba cuenta ya con alrededor de 350 participantes entre los que se encuentran un buen número de nombres bien conocidos por los aficionados a la natación. La organización ha decidido este año invitar a la prueba a todos los nadadores y nadadoras que hayan ganado en alguna ocasión la Getaria-Zarautz lo que ha provocado que muchos de ellos se hayan animado a apuntarse tanto a la tradicional prueba como a la nueva travesía que se estrenará este año. Entre los participantes masculinos de la Zarautz-Getaria-Zarautz se encuentran casi todos los ganadores de la Getaria-Zarautz de los últimos años.

Estarán el nadador local Nikolas Illarramendi, vencedor el año pasado; Iñaki Salaberria (2017), Alex Ojanguren (2016 y 2015); Jaime Caballero (2012) e incluso Adnan Mustafic, vencedor en 2008, 2010 y 2011.

Lo mismo ocurre en categoría femenina y la nueva prueba contará con la navarra Amaia Iriarte, vencedora en 2018 y poseedora del récord femenino de la Getaria-Zarautz (35.18) así como Itxaso Alonso, vencedora en 2017. También estará la fondista vizcaína Andrea de la Hera así como Rebeca Santos, nadadora del Club Natación Torrijos, y doble campeona del Mundo en categoría master en Aguas Abiertas. Todo un elenco de nadadores que darán brillo a esta nueva prueba que forma parte además de la Copa de España de Aguas Abiertas.

Muchos de estos nadadores están también apuntados a la 49 edición de la Getaria-Zarautz que, al igual que el año pasado, podría rozar los 3.000 inscritos ya que son ya 2.300 personas las que se han apuntado. La prueba tendrá lugar el domingo 21 de julio y mantendrá los mismo grupos de salida que el año pasado, incluído el del gorro dorado para deportistas con marca acreditada inferior a los 40 minutos.

La organización volverá a instalar una pantalla gigante en la plaza Munoa en la que se podrá seguir en directo la prueba de natación. Además recuerdan que este año ya no se podrá recoger la bolsa del nadador en el polideportivo como venía haciéndose en años anteriores si no que todos aquellos que no hayan elegido la opción de recibirla en casa, tendrán que pasar a recogerla el sábado 20 de julio por la plaza Munoa.