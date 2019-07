Caballos Participación masiva para mostrar la confianza en el hipódromo de San Sebastián 'Colours' con la monta de Borja Fayos, demostró su valor en la segunda carrera de la accidentada jornada del domingo. / T. VALLÉS El domingo se disputa la primera jornada de la temporada de verano en horario vespertino, que comenzará a las 17.30 IMANOL ARRUTI Miércoles, 10 julio 2019, 07:57

La temporada de verano sigue su curso y ayer se publicaron los participantes de la jornada que se disputará el domingo en el hipódromo, que por primera vez tendrá lugar en horario vespertino (17.30). Después de la suspensión de última reunión existía el temor de que los profesionales decidiesen no tomar parte en las carreras donostiarras, pero el efecto ha sido el contrario. Propietarios y entrenadores han dado un voto de confianza al hipódromo de San Sebastián y el número de participantes será el más alto de la temporada. De hecho, se ha tenido que programar una nueva carrera para poder dar cabida a todos los caballos que tomarán parte en la jornada. De este modo, serán seis las carreras que se disputen, con un total de 64 participantes.

Desde el hipódromo de San Sebastián se ha transmitido un mensaje de tranquilidad a profesionales y afición, que han vivido con inquietud los acontecimientos acaecidos desde el pasado domingo. Tanto Julio Ocio, gerente del hipódromo, como Guillermo Otxoa, responsable de la pista, se muestran convencidos de que responderá favorablemente, por lo que no deberían repetirse los mismos incidentes. Ocio transmitió ayer que «la temporada no corre peligro» y que la respuesta de los profesionales es la mejor demostración de la confianza que han depositado en ellos.

Las últimas horas no han sido sencillas. El lunes por la mañana se produjo en Madrid una reunión de urgencia entre los preparadores de la capital, que pusieron en común opiniones y puntos de vista. Se barajó la posibilidad de no matricular a sus caballos en la temporada donostiarra hasta que la dirección de Hipodromoa no reprogramase las carreras suspendidas, pero finalmente se desechó esa opción. Guillermo Arizkorreta, Mario Julio Pérez, Jesús López, Joannes Osorio, Juan Luis Maroto, Juan Carlos Rosell, Max Tellini, Óscar Anaya, Jorge Rodríguez, Thiago Martins, Fernando Pérez y José Carlos Cerqueira desplazarán sus caballos este domingo desde La Zarzuela hasta Donostia.

El equipo de mantenimiento trabaja ya para que no vuelvan a repetirse los incidentes que obligaron a suspender las carreras del domingo y se muestran convencidos de que no volverá a suceder. Las precipitaciones de las últimas horas ayudarán a que la pista esté menos dura y a que el drenaje sea mejor. Así las cosas, los aficionados esperan quitarse el mal sabor de boca con un programa francamente interesante, en el que destaca la preparatoria del premio María Cristina.

Ocho yeguas tomarán parte en el premio Donostia Turismo: 'Satin Chic', 'Alejandria', 'Blue Martini', 'Celestin's', 'Fuenteesteis', 'Cundinamarca', 'Dinas Powys' y 'New Bareliere'. Ante la ausencia de las féminas más fuertes del panorama nacional, las yegaus de Guillermo Arizkorreta 'Celestin's' y 'New Bareliere' parten como favoritas.

Muchos de los dos años que se quedaron sin debutar el pasado domingo han sido reenganchados para disputar la prueba de potros de esta próxima jornada. 'Metallica Star', favorita el domingo, tendrá en 'El Saladillo' a su principal rival. El potro de Maroto ha secundado a los mejores de la generación esta primavera en Madrid.

La jornada comenzará con una prueba para tres años no ganadores y se completa con un hándicap triplicado. Las numerosas matrículas recibidas por los organizadores han llevado al hipódromo donostiarra a añadir una carrera más al programa dominical. Así, se han confeccionado tres hándicaps con doce participantes cada uno.