Pareja grande, semifinal decepcionante

Altuna III saca brillo a una noche magnífica de Rezusta, autor de tres rebotes, para intentar retener el viernes el título del Donostia Hiria

Joseba Lezeta

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

Altuna III y Rezusta intentarán el viernes por la noche ganar por segundo año consecutivo el Donostia Hiria tras deshacerse con autoridad (22-7) de ... Ezkurdia y Zabaleta. Los perdedores, además de rendir muy por debajo del nivel que han demostrado decenas de veces juntos, se difuminaron con el paso de los minutos y el desarrollo de un marcador adverso para ellos desde el inicio. Artola e Iztueta necesitarán a buen seguro sacar lo mejor de su juego para competir con estos dos pelotaris. O eso parece.

