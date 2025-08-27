Pareja grande, semifinal decepcionante

Altuna III y Rezusta intentarán el viernes por la noche ganar por segundo año consecutivo el Donostia Hiria tras deshacerse con autoridad (22-7) de ... Ezkurdia y Zabaleta. Los perdedores, además de rendir muy por debajo del nivel que han demostrado decenas de veces juntos, se difuminaron con el paso de los minutos y el desarrollo de un marcador adverso para ellos desde el inicio. Artola e Iztueta necesitarán a buen seguro sacar lo mejor de su juego para competir con estos dos pelotaris. O eso parece.

Decepcionó la semifinal. No por el comportamiento de una pareja grande y sin fisuras, sino por la falta de oposición. El zaguero de Etxarren no encontró en ningún momento el tono exhibido la semana pasada en el Bizkaia de Bilbao y su compañero terminó desdibujado después de un arranque esperanzador.

Jokin Altuna puso en guardia a todo el mundo en el primer tanto, producto de una volea hacia la pared izquierda que le salió rápida de la mano derecha. También de la zurda, como hacia semanas que no se le veía.

Zabaleta devuelve un rebote

Beñat Rezusta tardó poco en sumarse a la salida positiva de su delantero. En el 5-0 rozó el rebote, al que más adelante llegó con claridad en tres ocasiones. En la tercera, ya con 17-5 en el marcador, Zabaleta devolvió la pelota al frontis en su acción más aplaudida del partido, quizá la única. Había material y había brazo.

El zaguero zurdo de Bergara vive su segunda juventud desde hace aproximadamente un año. Defiende, anda, cubre cancha, apenas falla y ataca. Fresco de golpe, dominó a Zabaleta. Podía haber seguido otros tres cuartos de hora sobre la cancha sin fallar ninguna pelota. Y dándole. Venía de rendir a un nivel espléndido ante el propio Zabaleta nueve días antes en Zarautz, donde solo las equivocaciones de Larrazabal le impidieron llegar a 22.

Altuna III, astuto, dejó hacer a Rezusta sin meterse en berenjenales que podían enredar el desarrollo del encuentro y cambiar un signo claro. Ahora bien, un derechazo suyo alcanzó el rebote en el 8-2, una dejada de zurda al txoko supuso su único tanto de saque-remate y en el 9-2 atropelló a Ezkurdia con el gancho del 11-5, fuerte. Hasta se reconcilió con la dos paredes gracias a la volea con la que dio continuación a un pelotazo de zurda por la pared izquierda en el 16-5.

Mejoró la asistencia del domingo. No podía ser de otra manera. La función del viernes dirá cómo ha funcionado de verdad la feria.