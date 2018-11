Golf Otaegui, a velocidad de crucero en Dubái El donostiarra Adrián Otaegui continúa segundo en Dubái, con diez golpes bajo par. / AP El donostiarra sigue segundo en la clasificación (-10), a un golpe del líder, el inglés Wallace J.M. CORTIZAS DUBÁI. Sábado, 17 noviembre 2018, 09:15

El Jumeirah Golf Estates es el escenario de una concentración de hienas. Como si se movieran al reclamo de alguna suerte de llamada genética, se han reunido en torno a la final del European Tour para demostrar de qué son capaces los mejores jugadores del continente -algunos también lo son del mundo- cuando se manejan sin cortapisas, fuera trabas, con los deberes del año ya hechos y calificados y una única obsesión por hacer un golpe menos que el prójimo. Dos vascos siguen sin dar su brazo a torcer. Ni la calma programada de Adrián Otaegui, que acabó con una tarjeta de -10, a un golpe del líder, el inglés Wallace, ni la garra de Jon Rahm (-7), para enmendar un día de duro trabajo en la oficina, faltan en Dubái.

El donostiarra, fiel a su esquema mental, va por el carril y cuando llega a un cruce mira a ambos lados para ver si tiene vía libre. El de Barrika tuvo que manejarse además con el peso extra de un problema físico que comenzó a avisarle en el hoyo nueve y eclosionó en la salida del doce. Pero hasta con la muñeca derecha limitada para el 'swing' acabó arreglando un día que nuestros dos representantes comenzaron con sendos 'bogeys'.

Tal como sucedieron los acontecimientos, Rahm esperaba bastante más y pudo llegar a tener que conformarse con mucho menos. Se puso en marcha de búnquer en el uno para no atinar con un 'putt' de cuatro metros. Menos brillante que el jueves, el vizcaíno consiguió fabricarse opciones de 'birdie'. Una de cuatro metros en el dos que pasó a diez centímetros, otra de idéntico rango en el tres que llegó a verla dentro, una de dos pasos y medio en el cuatro... La nómina no cesaba ni cuando los 'approach' no fueron tan eficaces.

Un 'putt' de unos siete metros en el hoyo cinco le provocó la primera desazón. La bola descendió al sótano pero al hacerlo giró por el interior del cilindro usándolo como peralte para volver a surgir al plano principal. No quedaría ahí su rabia contenida porque atacó la siguiente bandera con el 'putter' desde casi veinte metros para dejarla dada.

Cierto que son aciertos con los que no se cuenta, pero al menos uno podía haber equilibrado la cuenta pendiente que llevaba con el campo. La saldó en el siguiente tramo con un tercer golpe marca de la casa que se acercó a la diana hasta rematar el hoyo sin necesidad de devolverle la mano a Willett, quien facturaba con ganas y superaba al vizcaíno. Y no acabarían aún los sobresaltos. Segunda corbata, unida a un toque con el vértice del agujero sobre el que levitó el pateo y un aviso en el nueve de lo que llegaría después.

Primer aviso de su muñeca derecha coincidiendo con otra visita a la arena, esta vez con salida de 'bola-loca'. Un 'bogey' con el que no se contaba, como el daño en la mano. No parecía gran cosa porque en el diez la acción-reacción le llevó a jugar como siempre se espera de él. Esta vez sí entró acercó la bola hasta un margen imposible de fallar.

Estaba por concretarse el susto del día. En cuanto pegó con el driver en la salida del doce soltó el palo y comenzó a mirarse, tocar y tratar de soltar la mano derecha. El pinchazo que había notado tres hoyos antes era ahora más que un aviso. Dolorido y limitado para el 'swing', dejó algunos de sus mejores golpes.

El viento entra en acción

Solucionó una sarta de pares de esos en los que te acuerdas para bien porque lo más fácil era forrar la tarjeta en vez de aliviarla. En ese hoyo solventó otra caída en búnquer. En el siguiente, se pasó un palo de 'green' y embocó de cuatro metros. Luego, gran salida en el catorce donde intentó llegar a 'green' en dos golpes. Y según acababa la jornada, el viento entró en acción.

Gran lectura de Rahm en el dieciséis rematado con un 'putt' de dos metros y medio y solucionó el diecisiete con viento en contra sin apuros. El campo le pagó una en el último. Su golpe de salida iba directo al arroyo que cruza el recorrido hasta la antesala del 'green', pero la bola cayó sobre el puente que lo cruza y por el que pasan los jugadores. Volvió a calle y además ganando unos metros valiosos que aprovechó para acabar sonriendo, cumpliendo con su ritual de hacer 'birdie'. Sergio García subió hasta -5 y Cabrera Bello a -6, por lo que también están en la pomada. Mientras, Campillo se quedó con +4.