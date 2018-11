Golf Otaegui, con todas las opciones en Dubái EFE Sigue en la pomada, con -11, a tres golpes de la cabeza a falta de la última jornada. «Las sensaciones son buenas», asegura J.M. CORTIZAS Dubái Domingo, 18 noviembre 2018, 16:51

Las espadas están en todo lo alto. Dieciséis jugadores están separados únicamente por cinco golpes a falta de 18 hoyos en el DP World Tour Championship de Dubai. Entre ellos, está el donostiarra Adrián Otaegui, Sergio García y Jon Rahm. Se espera un domingo de fuegos artificiales en Jumeirah y los tres tienen entrada de primera fila.

Otaegui está confirmando que va muy en serio. Es monotemática la referencia al juego. Pero le saca tanto partido a la concentración, al análisis del juego para evitar problemas, que lo que para algunos es un síntoma de conservadurismo en su caso da dividendos, le hace escalar puestos y le lleva a un dato que le satisface. Es el jugador con más vueltas sin bogeys esta campaña en el European Tour. Acumula nueve y ayer se le escapó la décima en el hoyo 18. Estaba muy serio al llegar a presentar la tarjeta mientras le esperaban sus padres y miembros de la peña dubaití que le han formado, la segunda que tiene 'el pirata'. Pero al analizar lo ocurrido en el Jumeirah Golf Estates, se puso una buena nota. «Otra vuelta bajo par. No estaba fácil el día con el viento. Me ha costado dejar opciones de birdie cerca. Estoy contento, sigo ahí arriba, las sensaciones están bien porque he pegado golpes muy buenos y me quedo con eso». Luego, durante la conversación, iba alimentando mentalmente la lista de hoyos en los que tuvo opciones reales de birdie más allá del 1 y el 7 que fueron los conquistados.

El viento fue para él un invitado que se presentó sin avisar. «Ha habido hoyos que no sabías si el viento giraba, si estaba racheado. Y algunas banderas han complicado un poco más la situación. Sí, ha sido el día más complicado». ¿Le puede pasar factura mental un domingo de infarto, en mitad del pelotón que se jugará el torneo? De entrada dice que durante el recorrido no le echaba un ojo a los paneles informativos. «Bastante tengo con lo mío como para mirar cómo van los demás. Estoy centrado en mi juego».

El hecho de ser el jugador más seguro por su récord de vueltas con ausencia de bogeys satisface al de Goiburu. «Es un buen dato, una vuelta sin bogeys es una buena señal. Significa que juegas bien y que mantienes la concentración». Como deberá hacer mañana (por hoy), aunque puede formularse una duda. Dependiendo de cómo vaya el marcador habrá jugadores que quieran meter una marcha más para escapar o evitar quedarse descolgados. Eso significa arriesgar. En su caso, limita los experimentos a cuando sucedan las situaciones. «Voy a seguir haciendo lo mío. Mientras juegue bien me vale».

Y eso que terminó con un sabor amargo su vuelta. Hacía bogey en el hoyo 18 tras errar un putt de par de casi dos metros. Su segundo golpe de colocación en este hoyo no había sido bueno y ahí se empezaron a complicar las cosas. Era el único borrón del día en otra jornada sólida de golf a la que sólo le faltó un poco más de acierto o fortuna con el putter, ya que leyó bien los greenes y tiró muy buenos putts, pero no cayeron como el jueves y el viernes. Aún así, está a sólo tres golpes y, sobre todo, con el objetivo colateral de meterse en el top 20 de la Race to Dubai, para lo que necesitaría un top 3.

García y Rahm, a más

El mejor jugador español del día fue Sergio García, con cinco birdies sin fallos. Ha ido de menos a más y el de Burriol iguala con Rahm a -10 y se mete en el grupo de candidatos del que hoy saldrá la identidad del vencedor de la última cita 'continental' del año.

García jugó realmente bien ayer en Jumeirah. Su resultado, de hecho, se antoja algo corto si nos atenemos a sus méritos. Hizo 67 golpes, sin fallo, con cinco birdies. Inmaculado. Volvió a jugar muy bien al golf y apunta a convertirse en uno de los grandes animadores del domingo en Dubái, viniendo desde atrás.

Y, más de lo mismo, en el caso de Rahm. Si algo quiere esta semana es volver a jugar sólido cada día. A la conclusión del sábado reconocía que había sido su recorrido menos fino, pero se dejó opciones de rebajar considerablemente su tarjeta.

Ayer hizo cinco birdies, aprovechando de nuevo los pares 5 y se volvió a cruzar con el hoyo 9, que ya le ha costado dos bogeys esta semana. Si tiene un buen día en los greenes, no hay ninguna duda de que peleará por la victoria, ya que se encuentra muy cómodo en este campo y se deja muchas oportunidades.

El emirato se vuelve a mostrar amable, aunque todavía queda el remate y puede ocurrir cualquier cosa. Hay nombres muy en forma y muy duros: Stenson (-10), McIlroy (-9), Noren (-9) o Westwood (-12)... El que no llegó a tiempo para unirse a esta fiesta final es Rafa Cabrera Bello (-7). Salvo vuelta final supersónica, da la sensación de que el canario se ha quedado demasiado lejos de los líderes tras firmar una vuelta de 71 golpes. Mientras, Jorge Campillo (+6) anda pidiendo la hora. Hoy es el 'Día del Profeta' en Dubái. ¿Quién será el elegido?