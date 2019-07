Otaegui llega «bien y con confianza» a su primer British

Adrián Otaegui dice que llega «bien» al primer British de su carrera después de quedarse con la miel en los labios el año pasado en Carnoustie, cuando estuvo toda la semana como primer reserva y se quedó sin jugar. Esta vez no tiene que esperar a nada ni a nadie. Un año después se ha ganado la plaza. De hecho, ya lo hizo el año pasado al acabar entre los treinta primeros en la Race to Dubai. «El año pasado me entrené tres días y no pude jugar», confesaba ayer después de entrenarse por última vez antes de salir hoy a las 16.43 horas con Yuta Ikeda e Isidro Benítez. Jugó 18 hoyos el lunes, otros 18 el martes y cinco ayer. «Hoy -por ayer- he querido jugar otra vez el hoyo 9 porque tenía una duda en la estrategia y poco más. El trabajo ya está hecho».

El donostiarra rendirá homenaje a Seve Ballesteros y jugará sin gorra. O ese es su propósito inicial a expensas de que cambie de opinión si arrecia la lluvia. «Es un campo en el que es importante coger buenas referencias desde el tee porque hasta el segundo golpe no eres capaz de ver la línea. Es un campo muy exigente que obliga a jugar muy buen golf».

Tras varias semanas con algunas dudas, Otaegui se ha reencontrado con su golf hace ya un mes. Pese a no pasar el corte en Valderrama e Irlanda sabía que estaba en la línea buena -«me encontraba bien», aseguraba- y así lo demostró en Escocia, donde incluso se dio una opción de victoria el pasado domingo. Le gustan los links como éste en el que se juega el último 'major' de la temporada. «Le he estado pegando bien a los hierros, he pateado bien... Estoy con confianza».