Otaegui, más arriba que nunca

SAN SEBASTIÁN. Martes, 20 noviembre 2018, 07:18

Adrián Otaegui juega un hierro en el último torneo celebrado este pasado fin de semana en Dubái. / AFP El donostiarra asciende al puesto 69 del ránking mundial tras el cuarto puesto en Dubái y tiene posibilidades de entrar en el Masters de Augusta de 2018

Adrián Otaegui (San Sebastián, mañana cumple 26 años) estrenó ayer el mejor ránking mundial de su carrera. La cuarta posición final en el DP World Tour Championship que terminó el domingo en Dubái le ha permitido ascender hasta el puesto 69, es decir, ha ganado siete posiciones. Este paso adelante es uno más en el crecimiento imparable en el último año y medio de este golfista formado en el club Goiburu de Andoain, donde estos días sacan pecho.

Y esta posición en el ránking le permite mirar de reojo a otro reto gigante que se le ha puesto a tiro gracias al juego sólido y consistente que está ofreciendo en los últimos meses: jugar el Masters de Augusta el año que viene. El desafío es importante y complicado, pero no imposible. Los cincuenta primeros del mundo al final del año se clasifican directamente para el Major que tan buen recuerdo tiene para los aficionados de nuestro territorio gracias a los triunfos de Txema Olazabal en 1994 y 1999.

Para tener la opción de conseguirlo, el 'Pirata' como así se le conoce en el circuito, necesita puntos, victorias en lo que queda de año. No podrá hacerlo en la Copa del Mundo que juega esta semana en Melbourne junto a Rafa Campillo pero sí en el Australian PGA Championship, torneo compartido por el European Tour y el PGA Tour de Australia en el que ha confirmado su presencia.

Sea como fuere, tener la posibilidad de jugar en Augusta no hace más que confirmar la progresión de este donostiarra que como aficionado ya despuntaba a lo grande, al ganar once torneos, entre ellos el British Boys Amateur de 2010, en el que Olazabal también triunfó en 1983.

Datos DNI Adrián Otaegui Jauregi (21 de noviembre de 1992). Mide 1,83 metros y pesa 79 kilogramos. Se formó en el club Goiburu de Andoain. Victorias como profesional Belgian Knockout (2018) y Paul Lawrie Match Play (2017). Estadísticas Suma una media de 70,31 golpes por vuelta, su porcentaje de acierto con el drive es de 67,1, alcanza una distancia media de 289.92 metros con este palo y da una media de 1,79 golpes por hoyo en el green.

Al pasarse a profesional, Otaegui estuvo alternando el circuito Challenge con el absoluto, en el que acabó de instalarse definitivamente hace tres años. Y desde entonces sube como la espuma. Ha ganado dos torneos: uno en Bélgica (Rinkven Internacional) el pasado mayo, y otro en Alemania (Paul Lawrie match play), en agosto del año pasado. Pero es en los últimos meses cuando está sacando todo su potencial. El de Dubái ha sido su sexto top ten de la temporada.

Su padre, Javier, ha logrado lo que se propuso: hacer de su hijo un campeón. No sabía de qué deporte, pero sí que triunfaría. Ha sido en el golf.

Otaegui vive a caballo entre San Sebastián y Dubái, donde dice tener el buen tiempo asegurado para jugar todos los días. «Es idóneo para entrenar, los campos en invierno están muy bien, el clima es perfecto y jugamos entre enero y marzo muchos torneos allí, entre Oriente Medio, Asia y Sudáfrica y a la hora de volar estás ya a mitad de camino», dice.

Tiene dos peñas

Su vida allí está muy programada. «Es bastante tranquila», puntualiza. Entrena por la mañana, descansa y por la tarde gimnasio. Dice que cada vez conoce más gente y de hecho allí se ha formado una peña en su nombre. El presidente y promotor es Mariano Andrés. Se suma a la peña que ya tiene en San Sebastián, con cuyos miembros procura reunirse siempre que puede alrededor de una mesa. «La primera surgió en Donosti cuando gané mi primer torneo. Se enteraron los de Dubái y no quisieron ser menos», relata.

Otaegui no pierde el vínculo con sus gentes en casa. Y todavía tiene tiempo para componer porque siempre, junto a la bolsa de palos, lleva un inseparable cuaderno, en el que entre vuelo y vuelo apunta versos y reflexiones que luego convierte en canciones. No hace mucho grabó su primer disco. Se llama 'Así es' y está disponible en YouTube. «No es algo a lo que me obligue, lo hago porque me gusta. Los vídeos los grabo para divertirme yo. Mis amigos me conocen y saben lo payaso que soy a veces. Me gusta pasarlo bien. Puedes ser en el campo el más metódico, que lo soy, y luego divertirte como el que más. Lo que tengo claro es que todo lo que hago en la vida procuro hacerlo bien».

Es lo que le ha llevado a codearse con los mejores del mundo. Su horizonte está despejado aunque en un deporte como éste él ya sabe que la dificultad entraña en ser regular. Está en ese camino. Ya hay quien le ve jugando con Europa en la próxima Ryder Cup. Este año ha ido como invitado. Por de pronto, la Copa del Mundo le espera esta semana.