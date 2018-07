Balonmano «Estoy orgulloso de lograr que el club no desapareciera» José Ángel Sodupe, en la rueda de prensa de ayer en Artaleku. / DV José Ángel Sodupe explica las razones por las que no se presentará a la reelección como presidente del Bidasoa BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 28 julio 2018, 14:40

Después de que la noticia de que no se presentará a la reelección como presidente del Club Deportivo Bidasoa se confirmara en la Asamblea General del jueves, José Ángel Sodupe ofreció ayer una rueda de prensa para explicar las razones de su marcha y hacer un pequeño balance de sus dieciséis años como máxima mandatario amarillo.

Sodupe contó que «he vivido buenos y malos momentos, incluso los más críticos del club, cuando estuvo a punto de desaparecer. El cargo me ha afectado en mi vida labora y personal, pero solo puedo decir que estoy muy orgulloso de haber sido el presidente del Bidasoa».

Cuando se la ha incidido en esos buenos y malos momentos, el presidente no pudo contener la emoción al recordar «la rueda de prensa que di cuando bajamos. Fue el momento más duro, pero nunca olvidaré el abrazo que me dieron mis dos hijos diciéndome que todo volvería a cambiar. Y si tengo que quedarme con el mejor momento, me quedo con el día del ascenso a la Asobal. Recuerdo cómo estaba Artaleku, la kalejira que hicimos por la calle Mayor, la plaza del ayuntamiento llena para recibirnos...».

De este trayecto al frente del Bidasoa, destacó que «tuve la desgracia de que el equipo bajara conmigo, pero luego pude volver a subirlo. Y sobre todo, estoy orgulloso por haber conseguido que el club no desapareciera. El Bidasoa, junto al Barça, es el único campeón de Europa de la Asobal que sigue vivo. También tengo que subrayar que tras los malos momentos económicos que hemos vivido, ahora estamos en una buena situación y que tras años de muy poco público, Artaleku es una de las canchas con más afición de la Asobal».

Sucesión garantizada

Todo apunta a que el actual vicepresidente Iñaki Emaldi y el portero irundarra Gurutz Aginagalde se presentarán a la presidencia del Bidasoa en las elecciones que están previstas para final de año. «Tenía ganas de dejarlo hace tiempo, pero lo que me ha dado el impulso es saber que hay gente dispuesta a ocupar el cargo. Habrá una votación y saldrá el que decidan los socios del Bidasoa. Y al nuevo presidente yo le ayudaré. El club está por encima de las personas y todo lo que se haga debe ser por el bien de la entidad».